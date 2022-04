El Comité Técnico de Árbitros ha decidido apartar a Guillermo Cuadra Fernández después de su lamentable actuación en el Sevilla-Real Madrid, clave en la lucha por la Liga y en el que el conjunto blanco consiguió los tres puntos pese a las decisiones perjudiciales del colegiado. El gol anulado a Vinicius, en el que hizo caso omiso de los consejos del VAR, ha sido el detonante para que la RFEF mande a la nevera a Cuadra.

El árbitro del colegio balear no estará en el VAR, como estaba previsto, el encuentro que mide al Espanyol y al Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 33 de la Liga Santander. El anuncio, por parte de la Real Federación Española de Fútbol, no aclara unos motivos que se dan por sentados después del papel más que negativo de Cuadra Fernández el pasado domingo en el Sánchez Pizjuán, donde tomó decisiones erróneas en contra del Real Madrid y también pudo perjudicar al Sevilla al no amonestar a Camavinga por una acción que hubiera conllevado su expulsión por doble amarilla.

«El Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP) ha decidido cambiar la designación del VAR Guillermo Cuadra Fernández del encuentro RCD Espanyol – Rayo Vallecano de la jornada 33 en Primera División. Su sustituto será José Luis González González», informa el comunicado emitido por la RFEF en la mañana del martes. .