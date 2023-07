Ibai Llanos ‘anuncia’ el fichaje de Mbappé por el Real Madrid

Ibai Llanos anunció en la tarde de este miércoles el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Justo cuando el París Saint-Germain pospuso el acto de presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador del conjunto parisino, el ‘streamer’ español anunció que el delantero francés se unirá a las filas del conjunto blanco.

«Viene. Viene Kylian Mbappé», decía el conocido ‘streamer’ español en su cuenta de Twitter. Y es que el español ya anunció hace varias semanas que, en su quedada con Vinicius Jr, había recibido una buena y una mala noticia respecto al futuro del Real Madrid y este mercado de fichajes que está siendo apasionante. «Yo no os puedo decir lo que hemos hablado hoy con Vinicius… Pero me he ido contento y a la vez triste», dijo Ibai Llanos.

Solo han pasado cinco días desde que se abriera de manera oficial el mercado de fichajes y no ha habido ningún día en el que no se haya hablado sobre Kylian Mbappé. Este miércoles iba a producirse el acto de presentación de Luis Enrique como entrenador del PSG, pero el club llegó a retrasarlo hasta tres horas. Presuntamente por un retraso en el vuelo del presidente del club, Nasser Al-Khelaifi.