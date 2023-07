El Real Madrid sabe que Mbappé no aceptará ninguna renovación

El culebrón Mbappé todavía no ha terminado. Desde el Real Madrid aseguran y desean que para bien o para mal no tardará en resolverse. No será una larga y cansina historia de verano. En los últimos días, las conversaciones entre Fayza Lamari y el PSG se han mantenido diferentes conversaciones en las que la madre del delantero y la persona encargada de pelear por su futuro le ha hecho saber al conjunto parisino que no aceptará ningún tipo de renovación que prolongue el contrato actual que tiene el jugador más allá de 2024.

Mbappé, por el momento, no ha entrado en estas conversaciones que han sido telemáticas e informáticas, nunca en persona. Fayza Lamari es, hasta el momento, la única que habla con el PSG, mientras que los franceses quieren tratar de entablar conversaciones con el que todavía es su jugador, pero está siendo imposible. Lo que sí ha dejado claro la madre del futbolista al conjunto galo es que no renovará más. Por lo tanto, los franceses tienen dos opciones: que cumpla el año de contrato que la resta y salir gratis a final de la próxima temporada -siempre que no logren convencerle- o venderle este mismo verano.

No obstante, tal y como desveló Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en El Chiringuito de Jugones, el PSG no se rinde y trata de seguir convenciendo al futbolista. «Están viendo la posibilidad de ofrecerle un pastizal para que se quede y retenerlo allí. Sin Mbappé, el PSG se cae como un azucarillo. Están hablando de hacerle una oferta de 500 millones por tres temporadas. Por dinero no va a ser. El Real Madrid, cada vez que ha hablado con el entorno, le han dicho que baje las pretensiones, que en vez de ser Neymar, que sea Cristiano Ronaldo», explicó.

El PSG también quiere arreglarlo cuanto antes. Sea de una manera u otra, los franceses esperan que la situación se resuelva en las próximas semanas. De hecho, les gustaría que se solucionase antes de que comenzase la pretemporada, aunque esto no quiere decir que no pelearán para que Mbappé cambie de opinión -otra vez- y acceda a renovar. Si esto no sucede, desde Qatar son partidarios de venderles este mismo verano.

La prima de Mbappé

Fayza Lamari pelea para que su hijo, en el caso de dejar el PSG, pierda lo menos posible. El delantero tiene pendiente cobrar más de 150 millones del PSG en primas, además de su salario de 72 millones brutos. Sabe que si se marcha este verano no podrá obtenerlo todo, pero sí pelean para obtener una cantidad que satisfaga a todas las partes.

Por otro lado, en el Real Madrid están muy tranquilos. Hasta la fecha no han mantenido ninguna conversación con el PSG, lo que no quiere decir que no estén al tanto de todo. Fayza informa de cada movimiento al club blanco, que está al corriente de todos los movimientos que se van sucediendo. Desde Valdebebas observan y esperan acontecimientos.