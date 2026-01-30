Mikel San José, ex futbolista e independentista vasco, cobrará una pensión de 1.600 € al mes por incapacidad

Mikel San José, ex futbolista del Athletic Club de Bilbao, cobrará una pensión vitalicia mensual de 1.600 euros brutos por una «incapacidad permanente total para su profesión habitual de futbolista». El ex jugador recibirá de la Seguridad Social esta cantidad cada mes porque se considera, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que no pudo seguir con su profesión por «recomendación futbolística».

San José, reconocido independentista vasco y defensor de la oficialidad de la selección del País Vasco, cobrará 1.600 euros brutos porque no pudo seguir con su profesión por «recomendación médica». El ex futbolista jugó parte de su carrera profesional con dolencias en la espalda y la resolución describe las lesiones que tenía diagnosticadas cuando se retiró. En concreto, detalla que presentaba cervicoartrosis, hernias discales C4-C5 y C5-C6, estenosis foraminal, discopatía dorsal y espondiloartrosis lumbar. Se retiró con 33 años.

Así lo ha resuelto la Sala de lo Social del TSJPV, en una sentencia fechada el 15 de enero con el voto particular del presidente de la Sala, Pablo Sesma, que difiere con otros dos magistrados al considerar que si se acepta este caso, habría que reconocer la incapacidad y, por tanto, la pensión, para todo deportista profesional a cierta edad.

Mikel San José, que tiene ahora 36 años, pidió siempre la oficialidad de la selección del País Vasco. Dijo que jugar con ese equipo era «su objetivo» desde que debutó en primera División: «La pena es no jugar en competiciones oficiales. Me acuerdo especialmente de un viaje a Estonia y otro a Panamá. Entiendo que, como era final de temporada, hay gente que no quiso ir, pero yo creo que, con la Euskal Selekzioa, hay que dar un plus por parte de todos que, por comodidad, muchas veces no se da», dijo en una entrevista a JotDown.

«Hay que hacer esfuerzos por pelear que nuestros hijos puedan jugar en competiciones oficiales defendiendo nuestra cultura», añadió San José en esa entrevista, diciendo que «nunca entenderé que haya gente a la que le moleste que aquí tengamos una cultura que no es la misma».

La resolución, que no es firme porque cabe recurso ante el Tribunal Supremo, desestima un recurso del INSS contra otra sentencia inicial del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao de fecha 27 de mayo de 2025, y, por tanto, la confirma, declarando que el deportista sufre una incapacidad permanente total y tiene derecho a una pensión vitalicia mensual consistente en el 55% de la base reguladora de 3.042,82 euros con efectos a mayo de 2023 y las compensaciones correspondientes por el paro.

El TSJPV ha considerado que, «aunque ninguna lesión aislada pudiera parecer definitiva para el reconocimiento de la incapacidad permanente total, el conjunto de la patología multisegmentaria cervical, dorsal, lumbar y de tobillos que padece, sí produce una limitación global incompatible» con su actividad de futbolista «que exige rendimiento físico máximo, continuidad competitiva, tolerancia al impacto y ausencia de riesgo estructural grave».

Por ello, ha concluido que San José presentaba «un conjunto de dolencias y limitaciones que resultan incompatibles con las tareas físicas intensas de su profesión habitual» y por ello reconoce su derecho a esa pensión vitalicia. De esa manera, ha desestimado el recurso del INSS, que defendía que el jugador se retiró con 33 años, si bien «los requisitos de alta competitividad hacen que la mayoría de los jugadores de fútbol se retiren entre los 30 y 35 años», por lo que no veía justificada la pensión.