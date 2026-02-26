Adiós al yogur: Mercadona tiene el sustituto más sano que te va a encantar

El yogur ha sido desde siempre, uno de los alimentos favoritos para quienes buscan un postre que sea rápido, saludable y delicioso. Sin embargo, cuando se trata de nutrición y de productos de alimentación, las tendencias cambian rápidamente. Si eres de los que están cansados de consumir yogur cada día o simplemente quieres probar algo nuevo, Mercadona tiene el sustituto perfecto que además es el más sano de todos: las Natillas con chocolate +Proteínas de Hacendado. Este producto está diseñado para quienes buscan una alternativa rica, pero también para aquellos que quieren cuidar su alimentación sin renunciar al sabor del chocolate.

Las natillas con chocolate de Mercadona no son las típicas natillas que te vienen a la mente o que comías de pequeño. Son una especialidad láctea que combina el placer del chocolate con un perfil nutricional pensado para quienes cuidan su salud y su físico. Con 10 gramos de proteínas por vasito, estas natillas te ofrecen un aporte que supera al de muchos yogures tradicionales, y con un precio de 1,75 euros por un pack de cuatro unidades, es una opción asequible y accesible. Cada vasito de 120 gramos contiene sólo 97 calorías, lo que significa que puedes darte un capricho sin remordimientos. Además, su bajo contenido en grasas, con solo 1,3 gramos por ración, hace que sean perfectas para quienes desean mantener una dieta baja en grasas saturadas.

El sustituto del yogur que arrasa en Mercadona

Pero, más allá de los valores nutricionales que hacen de estas natillas un postre lo de lo más recomendable, lo realmente atractivo de este producto es su sabor. Para los amantes del chocolate, estas natillas son una delicia. No tienes que sacrificar el placer por la salud, y esa es la clave del éxito de este nuevo producto de Mercadona. Además, con ingredientes como el cacao magro y el chocolate, es una alternativa más saludable al típico postre cargado de grasas y azúcares. Así que, si buscas algo más que un yogur, estas natillas te ofrecen una opción deliciosa, rica en proteínas y con un toque de dulzura que no te dejará indiferente.

El producto + Proteínas que todos quieren probar

A todo lo mencionado, debemos añadir que estas Natillas de Chocolate de Hacendado pertenecen a la gama + Proteínas que ya hace algún tiempo lanzó Mercadona y que ha tenido muy buena acogida entre sus clientes. Una gama que incluye varios postres lácteos y que cuentan con un aporte extra de proteínas, ideal para quienes practican deporte pero también para quienes desean alimentarse añadiendo valores más altos de proteína a su dieta.

Con 10 gramos de proteínas por vasito, las natillas que ahora llaman nuestra atención, representan una excelente fuente para quienes como decimos, buscan aumentar su consumo de proteínas, ya sea para mantener la masa muscular, recuperarse después de un entrenamiento o simplemente para llevar una dieta equilibrada. En comparación con algunos yogures tradicionales que contienen entre 4 y 6 gramos de proteínas, estas natillas se posicionan como una alternativa ganadora.

Además, el bajo contenido calórico de estas natillas es otro punto a su favor. Con sólo 97 calorías por ración, es una opción que puede integrarse fácilmente en una dieta hipocalórica o de mantenimiento. Esto es especialmente relevante si estás buscando perder peso o mantener tu figura sin renunciar al placer de un buen postre. Su bajo contenido en grasas, con solo 1,3 gramos por vasito, y el hecho de que 0,7 gramos sean grasas saturadas, las convierten en una alternativa mucho más ligera otros postres lácteos. Si a esto le sumamos que cada ración contiene solo 8 gramos de azúcar, es una opción que, si bien contiene algo de azúcar, no representa un exceso que deba preocupar en una dieta equilibrada.

Ingredientes de calidad y sin sorpresas desagradables

La calidad de los ingredientes es otro de los puntos fuertes de estas natillas. La leche desnatada, que representa el 47% del contenido total, junto con las proteínas de leche y el cacao magro, son componentes que garantizan un producto con un perfil nutricional atractivo. El uso de edulcorantes permite reducir el contenido de azúcar sin sacrificar el dulzor que tanto nos gusta. Además, al utilizar cacao magro y no chocolate con altas dosis de azúcar, estas natillas se convierten en una opción menos pesada y más adaptada a las necesidades de quienes buscan cuidar su ingesta calórica.

Otro aspecto relevante es la fibra. Aunque no es un producto que destaque especialmente por su contenido en fibra, el hecho de que cada vasito aporte 1,5 gramos es un plus que no todos los postres lácteos pueden ofrecer. La fibra es fundamental para una buena digestión y para mantener el sistema digestivo en buen estado. En este sentido, estas natillas no solo te aportan proteínas y pocas calorías, sino que también contribuyen, aunque en menor medida, a tu consumo diario de fibra.

¿A qué esperas entonces para probarlo? Mercadona ha conseguido con estas natillas lo que muchos consumidores estaban buscando: un sustituto del yogur que no sólo cumpla con sus expectativas nutricionales, sino que además les permita disfrutar de un sabor delicioso. Si eres amante del chocolate y estás buscando una opción saludable para tus meriendas o postres, estas natillas de Hacendado son el producto perfecto para ti. Con un precio asequible, un alto contenido en proteínas y un bajo aporte calórico, Mercadona vuelve a demostrar que es posible disfrutar de un buen postre sin sentir remordimientos.