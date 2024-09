Mercadona deja a todos sin palabras: su último anuncio que nadie esperaba

Mercadona, el supermercado con mayor cuota de clientes en España, ha vuelto a sorprender a todos con su último anuncio, alegrando además a muchos de sus «Jefes». Esta vez, la cadena de supermercados no ha anunciado una novedad en lo que respecta a sus productos, sino que ha presentado una nueva tienda que va más allá de lo esperado. Situada en pleno Paseo de los Melancólicos en Madrid, esta apertura supone una novedad su concepto de tienda, mejorando tanto la experiencia del cliente como las condiciones de trabajo de sus empleados. Por este motivo, Mercadona deja a todos sin palabras ya que no es sólo una tienda más, sino que se trata de un paso hacia un futuro más eficiente, sostenible y cómodo para todos.

La inversión realizada para este nuevo supermercado es del todo destacado, con 4,6 millones de euros destinados a la construcción, y que ha dado trabajo a 132 personas de 51 proveedores diferentes durante las obras. Además, cuenta con 58 empleados que ya están al frente de este innovador espacio de 1.262 metros cuadrados. Pero más allá de las cifras, lo que realmente ha llamado la atención es el diseño completamente renovado del establecimiento. Desde los amplios pasillos hasta servicios como el de “Listo para comer”, de modo que podemos decir, que de nuevo, Mercadona ha dado en el clavo con su enfoque en la comodidad y el bienestar tanto de los clientes como de los trabajadores.

Mercadona abre una nueva tienda en Madrid

La nueva tienda de Mercadona en el Paseo de los Melancólicos en Madrid, alinea con los tiempos que corren, apostando por una mayor sostenibilidad y eficiencia energética. El supermercado reduce su consumo de energía en un 40% en comparación con los modelos anteriores gracias a mejoras en el aislamiento térmico y acústico, así como a la implementación de tecnología LED automatizada. Además, incorpora innovaciones en todas sus secciones: desde charcutería con jamón al corte, hasta zonas especializadas para productos frescos, como leche y zumos refrigerados, todo pensado para facilitar la compra y mejorar la experiencia del cliente. Este enfoque en la eficiencia es lo que realmente ha sorprendido a todos, especialmente por lo inesperado del anuncio.

Un supermercado que marca la diferencia

Desde el momento en que uno entra en esta nueva tienda, la sensación es diferente. La fachada, los amplios pasillos, la luz natural que inunda los espacios y los colores cálidos crean un ambiente agradable y moderno. Mercadona ha apostado por un diseño diáfano y acogedor, eliminando esa sensación de agobio que a veces puede surgir en los supermercados tradicionales. Además, las mejoras no se limitan a lo estético; también han pensado en la funcionalidad, con carros de compra más ergonómicos y ligeros, y un área de descanso en la misma tienda donde los clientes pueden disfrutar de los platos recién preparados.

Innovaciones en todas las secciones

Entre los servicios de esta nueva tienda de Mercadona en Madrid destaca como no, la presencia de «Listo para Comer», su sección de platos preparados y que está cada vez más presente en sus establecimientos. En dicha sección, los clientes pueden encontrar una gran variedad de platos que no solo están listos para consumir, sino que también se sirven en envases ecológicos, como los de caña de azúcar y cartón, en línea con el compromiso de la compañía con el medio ambiente. Además, la sección de horno cuenta con una rebanadora de pan, y en la de perfumería, podemos encontrar una góndola central para cosmética especializada. Todo ello nos deja claro que para Mercadona no es sólo una cuestión de estética, sino de facilitar la vida del cliente con productos y servicios que realmente cubren sus necesidades diarias.

Tecnología y sostenibilidad: la apuesta del futuro

Mercadona ha querido ir un paso más allá en esta nueva tienda, pero no sólo mejorando la experiencia del cliente, sino también las condiciones de trabajo de sus empleados. El supermercado está completamente conectado tecnológicamente, permitiendo a los trabajadores gestionar las tareas de forma más eficiente a través de dispositivos electrónicos que sustituyen el uso del papel. Desde las cajas hasta las balanzas, todo está diseñado para facilitar la gestión diaria y reducir los tiempos de trabajo, lo que no sólo mejora la productividad, sino también el bienestar de los empleados que verán mejorados sus momentos de descanso, contando además con un nuevo comedor, y también, taquillas más amplias.

Además, la tienda cuenta con innovaciones en materia de sostenibilidad, como el uso de arcones de congelación más eficientes y respetuosos con el medio ambiente, así como sistemas de aislamiento mejorados que optimizan el consumo energético. El sistema de iluminación LED automatizado, que se regula según las zonas y el momento del día, también contribuye a un importante ahorro de energía. Estas mejoras no solo benefician al medio ambiente, sino que también suponen una reducción en los costos operativos, lo que se traduce en la posibilidad de mantener los precios bajos para los clientes.

Un paso hacia el futuro de la compra

Con esta nueva tienda, Mercadona no solo ha hecho una gran inversión económica, sino que también ha invertido en la experiencia y el bienestar de todos sus “Jefes”, como llaman a sus clientes. El horario de apertura, de lunes a sábado de 9:00 a 21:30, y el aparcamiento de 74 plazas, facilitan la visita de quienes prefieren hacer sus compras en coche. Además, el servicio a domicilio y la compra online completan una oferta adaptada a las necesidades de un consumidor moderno que valora la comodidad tanto como la calidad de los productos.