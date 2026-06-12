Rotundo apoyo de la Asamblea General al Dr. Castro Reino: reelegido por mayoría absoluta para presidir el Consejo General de Dentistas

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Tras 12 años al frente del Consejo General de Dentistas de España, el Dr. Óscar Castro Reino repetirá como presidente de la Organización Colegial. Su candidatura -la única presentada- ha obtenido 59 votos de los 67 emitidos por los Colegios Oficiales de Dentistas en la votación celebrada hoy en Asamblea Ordinaria.

El nuevo Ejecutivo queda constituido de la siguiente forma:

Presidente: D. Óscar Castro Reino

Vicepresidente: D. Francisco José García Lorente

Secretaria General: D.ª Agurtzane Meruelo Conde

Tesorero: D. Joaquín de Dios Varillas

Vicesecretaria/vicetesorera: D.ª Concepción Mercedes León Martínez

Vocal 1: D.ª María Núñez Otero

Vocal 2: D. Víctor Zurita Clariana

Vocal 3: D.ª María José Guerrero Torres

Vocal 4: D. Ignacio García-Moris García

Vocal supernumerario: D. Ángel Carrero Vázquez

Vocal supernumeraria: D.ª Cristina Calderón Díaz

Vocal supernumerario: D. Jaime Alfonso Maza

Vocal supernumerario: D. Jaime Jiménez García

Delegado Asuntos Internacionales: D. Ignacio Rodríguez Ruiz

Presidente del Comité Central de Ética: D. Bernardo Perea Pérez

En esta última legislatura se han llevado a cabo numerosas acciones, siempre con los objetivos de situar a la profesión en la posición que le corresponde y mejorar la salud bucodental de la población.

Destaca un paso decisivo para el futuro de la profesión: los presidentes de AEDE, SEDO, SECIB, SEPA, SEPES y SEOP han remitido al Ministerio de Sanidad las memorias de solicitud previstas en el Real Decreto 589/2022, que regula la creación de nuevos títulos de especialista y áreas de capacitación específica en Ciencias de la Salud. Este avance refleja el compromiso conjunto de las sociedades científicas, la Conferencia de Decanos de Odontología y toda la Organización Colegial con el desarrollo y reconocimiento de las especialidades odontológicas en España.

En esta misma línea de fortalecimiento institucional y científico, también se ha logrado la creación de la primera Academia de Ciencias Odontológicas de España, con sede en Murcia, un hito histórico para la profesión.

Paralelamente, el Consejo ha intensificado su actividad institucional mediante reuniones con otros Consejos Sanitarios y asociaciones como ATA, así como a través de su participación en congresos sanitarios y jurídicos y en encuentros con representantes de la Medicina y la Farmacia para abordar cuestiones como la receta electrónica privada.

Otro de los avances más relevantes de esta legislatura destaca la ampliación de las partidas presupuestarias destinadas a la cartera de servicios de Odontología del Sistema Nacional de Salud, dirigidas a los colectivos más vulnerables.

Además, la proyección internacional de la Odontología española se ha visto reforzada gracias a diversas iniciativas impulsadas por el Consejo. Entre ellas destaca la aprobación de la propuesta para que el español sea aceptado como lengua oficial de la ERO.

Asimismo, se ha procedido a cambiar la imagen corporativa de la Institución, a la vez que se ha actualizado la página web del Consejo General. También se ha modificado el diseño de la revista Dentistas, la cual se distribuye a 26.000 dentistas y constituye la publicación con mayor difusión en Odontología en nuestro país. Se han lanzado multitud de campañas (salud oral y nutrición, embarazo, deporte, etc.) y se han publicado diversas guías clínicas, como la Guía de Uso de Antibióticos en Odontología y la Compilación del uso de la radiología en Odontología. Asimismo, se han editado varios Libros Blancos, Atlas sobre salud bucodental e Informes Técnicos diversos.

Todo ello ha tenido una gran repercusión en los medios de comunicación, convirtiéndonos en la voz autorizada de la Odontología. Esto se ha acompañado de un importante crecimiento en redes sociales.

Retos pendientes

A pesar de los avances alcanzados en los últimos años, el sector odontológico continúa afrontando importantes desafíos. Entre ellos, la defensa de las competencias profesionales, la lucha contra el intrusismo y la plétora profesional, así como la necesidad de impulsar una ley de publicidad sanitaria y lograr, al fin, la aprobación de las especialidades odontológicas.

Para afrontar estos retos, el presidente, Dr. Castro Reino apela a “la unidad y al respaldo de los Colegios y Juntas Provinciales. Es importante de dejar a un lado las diferencias que dificultan el consenso y el avance común”.