Inglaterra vuelve a salvarse sobre la bocina y se clasifica para la final de la Eurocopa con polémica

Inglaterra defenderá el título en la final de la Eurocopa 2025. Las leonas han vuelto a remontar, con escándalo incluido, a una Italia que volvió a sorprender, pero que terminó muriendo de la forma más cruel. Lo que era una nueva hazaña de la Azzurra en este campeonato, acabó con Agyemang empatando en el último minuto del descuento y con Kelly dando la victoria tras un penalti surrealista en el 119′. Esperan a Alemania –como en 2022– o a España –como en el último Mundial– en la final.

El gol de Bonansea en la primera parte volvió a poner contra las cuerdas a las vigentes campeonas, que volvieron a ver como Michelle Agyemang acudía al rescate en el 96′. Gol agónico para forzar una prórroga que terminaría con escándalo arbitral. Porque vaya penalti que señaló la árbitra. En el 118′, cuando todo apuntaba a los penaltis, a la colegiada le entraron las prisas por irse a casa y señaló un agarrón mutuo, con el que Mead no dudó en irse al suelo. Ni siquiera tenía opciones de disputar el balón. Se lo paró Giuliani a Chloe Kelly, pero el rechace lo mandó para adentro la jugadora del Arsenal.

Desde el comienzo se pudo intuir que no era un partido sencillo para Inglaterra. Las de Sarina Wiegman –que ganó las dos últimas Eurocopas, primero con su Holanda natal y después con las británicas– dominaron el esférico en la primera mitad, pero dejaron metros y metros a su espalda, que aprovecharon las italianas.

Las oportunidades para las de Andrea Soncin llegaron y no dudaron en aprovecharlas. Recuperaron en el centro del campo y no dudó Cantore en correr la banda. Por la línea de cal ganó metros y le tiró la pared a Caruso. Recibió cuando el balón parecía perderse por el fondo, metiendo el centro muy forzado al que no llegó la capitana Cristiana Girelli, pero lo esperaba detrás Bonansea. Controló y antes de que el balón cayera fusiló a Hannah Hampton.

El gol ponía patas arriba Ginebra y la Eurocopa. Le tocaba remar a la selección inglesa, que si tiene algo es calidad de sobra para sobreponerse a este tipo de situaciones. Lauren James, Alessia Russo, Ella Toone, Lucy Bronze… y más pólvora aún en el banquillo, como ya quedó claro cuando tuvieron que darle la vuelta en los cuartos al 2-0 de Suecia.

Esta vez tenían enfrente a una selección con oficio como es la de Italia. Catenaccio puro. Regalaron el balón, se encerraron atrás, trataron de aprovechar las contras y… perdonaron. Y no hay nada peor en el fútbol, en el calcio, en el soccer o como queramos llamarlo, que perdonar. Y menos ante un equipo como Inglaterra, que en esto del fútbol femenino es como el Real Madrid.

Lo hicieron contra Suecia y volvieron a hacerlo contra Italia. Las campeonas de Europa llegaron vivas al final y cuando restaba un minuto de los siete de descuento, apareció de nuevo Agyemang. Milagrosa contra Suecia para hacer el empate un minuto después del gol de Bronze, apareció de nuevo en Ginebra para cumplir con su tónica de revulsiva. Empate a uno y a la prórroga.

Allí llegó la ayudita de rigor. Como ya sucediera en la Eurocopa que ganaron, cuando eliminaron a España en cuartos, las inglesas volvieron a verse favorecidas. Un agarrón mutuo acabó en penalti sobre Mead. Lo tiró Kelly, lo paró Giuliani, pero la del Arsenal llegó al rechace para poner el 2-1 y meter a Inglaterra en una nueva final. Final trágico –y casi denunciable– para Italia. Las azzurre se van indignadas y no es para menos. Pero pueden estar orgullosas de la Eurocopa que han hecho.