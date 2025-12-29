Nuevo varapalo para Meghan Markle y el príncipe Harry en medio de las fiestas navideñas. Mientras la duquesa de Sussex continúa promocionando su marca de estilo de vida a través de las redes sociales y sin hacer caso a cualquier tipo de polémicas sobre la pareja, la prensa británica acaba de confirmar que el matrimonio ha perdido a otro miembro de su equipo.

Según ha trascendido, Meredith Maines ha dejado su puesto como relaciones públicas y responsable de prensa apenas nueve meses después de incorporarse al cargo. Los motivos de este repentino abandono no se han revelado, al menos de momento, pero su salida ha generado una gran controversia ya que no es la primera vez que los Sussex pierden a miembros del personal que trabaja con ellos.

El príncipe Harry con Meghan Markle. (Foto: Gtres)

Maines se incorporó a la plantilla tras otra abrupta salida, en este caso, la de Emily Robinson, que solamente estuvo trabajando con Harry y Meghan Markle durante tres meses. La relaciones públicas era la responsable de supervisar todas las comunicaciones externas de la pareja. Esto significa que supervisaba la actividad de la marca As Ever, pero también de Archewell Productions y de Archewell Philanthropies, que recientemente ha cambiado de nombre.

Ha sido ella misma la que ha confirmado que deja el trabajo y lo ha hecho a través de un comunicado en el que ha hablado de su etapa con los duques de Sussex como un período inspirador. La ex responsable de relaciones públicas ha explicado que después de un año trabajando con ellos, ahora es el momento de buscar nuevas oportunidades, lo que hace pensar que de momento no tiene otro puesto de trabajo.

Meghan Markle y el príncipe Harry juntos en Nueva York. (Foto: Gtres)

Esto ha generado sospechas sobre los motivos por los que Meredith ha decidido abandonar el equipo de Harry y Meghan, a pesar de que ella misma le ha dedicado unas bonitas palabras al matrimonio: «Siento el máximo agradecimiento y respeto por la pareja y el equipo, y por el bien que están haciendo en el mundo», ha dicho en unas declaraciones que ha publicado el tabloide Daily Mail.

A pesar de que solamente ha estado unos meses al lado de los duques de Sussex, el papel de Meredith Maines ha sido clave. Ella hay sido clave en los pasos que se han dado en los últimos tiempos hacia una posible reconciliación con los Windsor. Maines estuvo presente en las reuniones que se tuvieron hace unos meses en Londres con el equipo del rey Carlos III, para poner punto final a varios años de distancia y tensiones. A partir de ahora será Liam Maguire, responsable de comunicaciones del Reino Unido y Europa de los Sussex, el que tomará el relevo.

Además de la salida de Meredith Maines, Harry y Meghan también han roto su colaboración con Method Communications, una empresa de relaciones públicas con sede en Estados Unidos con la que empezaron a trabajar hace menos de un año.

Los problemas de los Sussex con su equipo

Meredith Maines es la última profesional que ha dejado a la pareja, que acumula una larga lista de bajas voluntarias y despidos. Han sido muchos los medios que han especulado sobre la supuesta actitud inadecuada de los Sussex con respecto a su personal. Unos rumores que comenzaron ya en su etapa como miembros de la familia real, cuando varios trabajadores de La Firma se quejaron de la actitud autoritaria de Meghan Markle.

Ya fuera de la estructura de La Firma, los Sussex también han tenido problemas con su equipo, con varias salidas de responsables de prensa. En 2024 Ashley Hansen dejó a la pareja para lanzar su propio proyecto. El pasado verano dimitieron tres miembros del equipo de prensa, así como Emily Robinson, a la que sustituyó Meredith Maines,