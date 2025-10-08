El gesto de Carlos III que indica un acercamiento al príncipe Harry

Después de años de distancia y meses de rumores, la relación entre el rey Carlos III y el príncipe Harry parece haber llegado a un punto de encuentro. Prueba de ello es la reunión que el monarca mantuvo con su hijo menor en Clarence House durante la última visita del príncipe a Londres. Una conversación de menos de una hora en la que ambos compartieron un té y de la que no han trascendido muchos detalles. Sí se sabe que el duque de Sussex dijo que iba a tener que estar más pendiente de su padre los próximos meses. Unas palabras que han tenido varias lecturas e interpretaciones.

A pesar de que desde el Palacio de Buckingham no se han pronunciado sobre en qué punto se encuentran las relaciones entre padre e hijo -ya que es algo que pertenece a su esfera privada-, sí que se sabe que el monarca está dispuesto a no cortar los lazos del todo con su hijo. Una situación muy diferente a la del príncipe de Gales, que está muy dolido con su hermano y no tiene la intención de retomar la relación por el momento.

El príncipe Harry durante un viaje a Londres. (Foto: Gtres)

La rama de olivo de Carlos III

Algunas fuentes aseguran que el duque de Sussex le ha pedido a su padre poder retomar parte de su labor institucional y ejercer como un royal a medias. Una medida que el monarca no se plantea, porque considera que podría llevar a situaciones conflictivas y negativas para la institución. Sin embargo, aunque no le va a permitir a Harry tener un papel oficial -a no ser que quiera regresar como miembro de pleno derecho a La Firma-, sí que quiere que las relaciones familiares se normalicen.

Tal como han revelado medios británicos, el monarca ha vuelto a colocar fotografías de Harry y Meghan en al menos una de sus residencias oficiales. Ha sido el tabloide The Mirror el que ha confirmado que Carlos III tiene una fotografía de la pareja en su residencia oficial en Irlanda del Norte, el Castillo de Hillsborough, en concreto, en el Salón de Estado. Un detalle que se puede interpretar como un gesto de cercanía hacia el matrimonio. De hecho, no tiene imágenes de su hermano, el duque de York, que está completamente apartado de la actividad oficial, pero no de la familia.

El rey Carlos en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El citado medio ha recogido el testimonio de una fuente cercana al equipo que gestiona el día a día de las residencias oficiales, que ha recalcado que en este tipo de palacios históricos se toman decisiones según se considera oportuno, pero ha insistido en que las fotografías familiares las elige directamente el rey. Por tanto, incluir a Harry y a Meghan es un gesto personal de Carlos III.

No obstante, aunque se sabe que durante la reunión entre el rey y el duque de Sussex hubo un intercambio de regalos y que Harry le entregó unas fotografías de sus hijos, por el momento no se tiene constancia de qué ha hecho Carlos III con ellas o si las ha colocado en algún lugar especial de alguna de sus residencias. El monarca suele disfrutar mucho de sus nietos, pero en el caso de los hijos de Harry no ha tenido la oportunidad de conocerlos apenas.