No es nada habitual que los miembros de la familia real británica hablen de cuestiones personales, ni siquiera que concedan entrevistas. Sin embargo, el príncipe Guillermo ha querido sincerarse con el actor Eugene Levy en uno de los episodios del programa de viajes del canadiense. Una iniciativa cuanto menos peculiar, ya que según ha trascendido, fueron fuentes del Palacio de Kensington las que solicitaron directamente a Levy la participación del príncipe de Gales y no al revés. Una oportunidad única para ofrecer al público una imagen más cercana, humana y natural del príncipe en un momento que sigue siendo de transición para la institución.

El escenario elegido para este episodio ha sido el Castillo de Windsor, en el que el heredero aparece de repente en un patinete eléctrico mientras el canadiense le espera en el exterior. Guillermo utiliza este medio de transporte de manera habitual por los terrenos de la finca, ya que le permite llegar con cierta puntualidad a los compromisos y moverse con agilidad.

Pero, más allá de este detalle cuanto menos curioso -y que tampoco era secreto-, lo que más ha interesado del programa han sido las declaraciones que el heredero ha hecho sobre su vida privada. Guillermo ha hecho una defensa feroz de su familia y ha puesto sobre la mesa su intención de protegerla por encima de todos y de todo, probablemente porque él mismo sintió cómo su entorno se resquebrajaba a raíz de los desencuentros entre sus padres. No quiere eso para sus hijos.

Las palabras sobre Harry

A pesar de que la entrevista está editada, no se han retirado las referencias al príncipe Harry -al menos no todas-. La relación entre el príncipe de Gales y su hermano es inexistente, limitada según algunas fuentes a los gestos básicos de cortesía en la distancia, pero sin contacto directo ni interacciones personales. Prueba de ello es que Guillermo ha evitado todo encuentro con su hermano en sus viajes a Londres, en los que sí que ha visto a su padre de manera puntual. Algunas fuentes aseguran que el heredero no está dispuesto a perdonarle sus afrentas a la Corona, como tampoco quiere pasar por alto la actitud del duque de York.

Aunque no ha entrado en la situación actual en la que se encuentra la relación con su hermano, sí que se ha referido a él a lo largo de la conversación con Eugene Levy. El heredero ha mantenido una actitud prudente y cautelosa, sin hacer referencia directa a las controversias: «La gente siempre va a hablar. Yo prefiero centrarme en lo que puedo controlar y en lo que significa servir a este país», ha dicho el príncipe sobre los rumores de una posible reconciliación con Harry.

No obstante, sí que ha dicho que no quiere que se repitan algunas situaciones del pasado: «Espero que no volvamos a algunas de las prácticas del pasado, en las que Harry y yo tuvimos que crecer, y haré todo lo que pueda para asegurarme de que no retrocedamos en esa dirección», ha dicho en referencia a la presión mediática en la que crecieron tanto él como su hermano.

Los príncipes Harry y Guillermo juntos en la boda del duque de Sussex. (Foto: Gtres)

Aunque el actor canadiense ha asegurado que no ha tenido restricciones a la hora de preguntar, tampoco ha querido profundizar en este tema, probablemente porque se trata de una cuestión delicada para el futuro rey, cuya distancia con su hermano en estos momentos es más que evidente. De hecho, él mismo quiso quitar importancia al tema y dijo que tiene una relación delicada con su hermano pequeño, sin entrar en más detalles.