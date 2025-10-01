La relación entre el príncipe Guillermo y su tío el príncipe Andrés ha estado marcada por las tensiones en los últimos años debido a los escándalos protagonizados por el duque de York y que se han hecho extensivos a su ex mujer, Sarah Ferguson. El príncipe de Gales no tiene nada en contra a nivel personal contra Andrés, pero es muy tajante con las cuestiones que afectan a la Corona. Al igual que ocurre con Harry, Guillermo no está dispuesto a que nada enturbie la imagen de la institución, algo que aprendió de su abuela la Reina Isabel II, y que lleva a rajatabla. Esta actitud también la mantiene su esposa, Kate Middleton, aunque ella intenta ser algo más conciliadora.

El príncipe de Gales con su tío, el duque de York. (Foto: Gtres)

Precisamente por eso, el heredero intenta evitar a toda costa encontrarse con Andrés, pero a veces es inevitable. Ocurrió en el funeral de la duquesa de Kent, donde los periodistas fueron testigos de un incómodo momento entre Guillermo y su tío. El duque de York intentó hablar con su sobrino mientras él evitaba cualquier contacto. Quizás si no se le hubiera invitado, el hijo mayor del rey Carlos III se habría ahorrado este bochorno, pero de momento el monarca se resiste a apartar del todo a su hermano de celebraciones familiares.

Más allá de actos oficiales o públicos, lo más complicado es evitar encontrarse con el duque de York en entornos más privados debido a que el príncipe sigue viviendo en el Royal Lodge y se resiste a abandonarlo. En cualquier caso, la opción que le ha ofrecido el rey pasa por Frogmore Cottage, lo cual tampoco evitaría que los royals que residen en Windsor se cruzaran con él.

El principe Andrés en un acto oficial en Windsor. (Foto: Gtres)

Esto afecta especialmente a los príncipes de Gales y sus hijos. La familia está instalada en Adelaide Cottage y espera mudarse a Forest Lodge en cuanto terminen los trabajos de reforma. Esto significa que permanecerán en el área de Windsor y que las posibilidades de cruzarse con Andrés en sus recurrentes paseos a caballo no se van a reducir. De hecho, tal como han confirmado medios británicos, hace unos días casi se produce un incómodo encuentro entre la familia del príncipe de Gales y su polémico tío.

Kate Middleton, salvada por los pelos

Aprovechando que el heredero se marchó a Escocia para ver a su padre, Kate Middleton llevó a sus tres hijos al rodaje de la nueva serie de Harry Potter, que se está llevando a cabo precisamente en Windsor. Un plan muy divertido en el que los príncipes Jorge, Carlota y Luis disfrutaron muchísimo, sobre todo el pequeño.

Kate Middleton en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la princesa de Gales no fue la única que quiso llevar a sus hijos a ver el rodaje. Según han apuntado medios británicos, también el duque de York y su ex mujer aprovecharon para ir con sus nietos, justo después de que saliera la luz el escándalo del correo entre la duquesa y Jeffrey Epstein.

Testigos presenciales de la visita aseguran que la princesa y el tío del heredero no llegaron a coincidir en tiempo, pero la situación fue un tanto complicada por la posibilidad de que este encuentro se produjera, dadas las recientes circunstancias.