La última visita del príncipe Harry al Reino Unido ha estado marcada por el reencuentro con su padre. Una reunión de menos de una hora de duración en Clarence House de la que no han trascendido muchos detalles pero que para muchos supone un primer paso de cara a una posible normalidad en las relaciones.

Desde el Palacio de Buckingham se limitaron a decir que padre e hijo se habían reunido y habían compartido una taza de té, mientras que el duque de Sussex comentó que iba a tener que estar más pendiente del rey en los próximos meses. Unas palabras que algunos han interpretado como una señal de acercamiento, pero también como un posible indicativo de que la salud del monarca se está debilitando.

El príncipe Harry durante un viaje a Londres. (Foto: Gtres)

Sin embargo, este viaje del duque de Sussex a Londres ha vuelto a poner sobre la mesa la preocupación del príncipe por su seguridad y la de su familia en posibles visitas a su país natal. Harry ha perdido la batalla contra el Gobierno por su reclamación de seguridad oficial, ya que no es miembro en activo de La Firma.

Esto no significa que no se le proporcione protección policial, sino que se le otorga de manera controlada y limitada, no permanente. Esta es una cuestión que preocupa mucho al duque, que considera que no puede garantizar la seguridad de su mujer y sus hijos en Londres y por eso no viaja nunca con ellos.

El príncipe Harry en Londres. (Foto: Gtres)

Aunque hasta ahora Harry no había sufrido demasiados inconvenientes por no tener el mismo nivel de protección que antes -algún retraso porque no puede cortar el tráfico o cosas similares-, en su reciente viaje sí que se ha producido un suceso que podría dar la razón al príncipe en lo que respecta a la seguridad.

Según ha confirmado el diario The Telegraph, durante la visita a Londres del hijo menor del rey Carlos III una mujer anónima tuvo la oportunidad de acercarse a él hasta en dos ocasiones. Se trata de una mujer que al parecer tenía problemas de salud mental y que siguió los pasos del príncipe durante su estancia en la capital británica.

El príncipe Harry en Clarence House. (Foto: Gtres)

El citado diario asegura que esta mujer fue vista el 9 de septiembre en el Hotel Royal Lancaster, donde se celebró la entrega de los Premios WellChild. La mujer, cuya identidad no ha sido publicada, se saltó los controles y accedió a la zona de seguridad. Un día después también fue fotografiada muy cerca del duque de Sussex durante la visita al Centro de Estudios de Lesiones por Explosiones en el oeste de Londres.

Aunque de momento el equipo del príncipe Harry no ha hecho comentarios sobre este tema sí que se sabe que esta mujer es una vieja conocida del personal que se encarga de la protección del duque. Al parecer tiene antecedentes por haber acosado tanto al duque como a su esposa, a los que ha llegado a seguir en viajes fuera del Reino Unido.

Una situación compleja para Harry

En principio no se tiene constancia de un comportamiento agresivo por parte de esta mujer, pero sí que hay cierta preocupación por su actitud y por el riesgo que pueda suponer para el príncipe y su familia.

No es infrecuente que se produzcan este tipo de situaciones con miembros de la familia real, pero lo peculiar de este caso es que Harry no cuenta con protección policial ni escolta oficial. Por tanto, la gestión de la situación recae directamente en su equipo privado, que no tiene acceso a las bases de datos y a los medios de las autoridades. En esta situación concreta hubo suerte porque conocían a la mujer, pero esto puede no ser así en el futuro.

El príncipe Harry en un acto. (Foto: Gtres).

A pesar de que el duque ya no participa en la agenda oficial, no hay que perder de vista que es el hijo del rey, hermano del heredero y quinto en la línea de sucesión. Solamente por eso habría que tomar precauciones en sus salidas públicas. Una cuestión por la que el príncipe ha luchado intensamente en los últimos años. De hecho, figuras como Neil Basu, ex jefe de antiterrorismo de la Policía Metropolitana, ha asegurado que los Sussex necesitan protección policial porque se encuentran entre los grupos de riesgo más altos dentro de la familia real.