La vida de la familia real británica cuando se cierran las puertas de sus residencias es un secreto para la mayoría de las personas. Solamente sus miembros y el personal que trabaja con los Windsor saben realmente cómo se comportan en la intimidad, qué comen, cuáles son sus gustos o sus manías. No obstante, gracias a las películas y otras producciones para televisión nos podemos hacer una idea de cómo es el día a día en una familia real o en una de la aristocracia. Una representación que a veces es mucho más cercana a la realidad de lo que imaginábamos. Al menos, esto es lo que ha asegurado el príncipe Harry, que ha comparado su infancia en la familia real con una de las series más populares de la pequeña pantalla.

Ha sido en un evento al que ha sido invitado en California, donde vive desde hace años con su esposa y sus hijos. El duque de Sussex fue uno de los asistentes en la tradicional comida navideña del Consejo Empresarial Británico Estadounidense, donde hizo gala de su fino sentido del humor. Allí el príncipe hizo unas declaraciones en las que dejó claro que lo que vemos en la serie Downton Abbey no difiere mucho de la rutina de la familia real: «A veces la gente pregunta si crecer con la familia real fue como el Downton Abbey de Julian Fellowes. Sí, pero solamente uno de esos mundos está lleno de drama, intriga, cenas elaboradas, matrimonios con estadounidenses, y el otro es una serie de televisión», sentenció el hijo del rey Carlos III.

El príncipe Harry en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Unas palabras que llevan implícita una nueva crítica hacia los Windsor, ya que Harry habló de Downton Abbey como una producción de ficción, mientras que sobre su infancia dentro de la familia real sí que dijo que estuvo marcada por el drama y las intrigas.

Durante su intervención, el hermano del príncipe de Gales ha derrochado sentido del humor, no solamente con la comparación de la familia real con los protagonistas de Downton Abbey, sino también al referirse a cómo fue su primera celebración del 4 de julio en Estados Unidos. «Esto de celebrar la independencia de los británicos y, más específicamente, de mi sexagésimosexto abuelo es toda una novedad para mí», dijo el duque.

Los recuerdos de su infancia

No es la primera vez que el duque de Sussex habla sobre cómo fue su infancia como miembro de la familia real. En su libro de memorias, Spare, el hijo menor del rey Carlos III se refirió a algunos episodios de sus primeros años de vida. Episodios en los que dejó claras las diferencias de trato que él percibía frente a su hermano Guillermo.

Exteriores del Castillo de Balmoral. (Foto: Gtres)

Por ejemplo, Harry relató cómo eran las estancias en el Castillo de Balmoral, probablemente la residencia preferida de la Reina Isabel II. Tal era el aprecio que la monarca tenía por las tierras altas escocesas que fue allí donde pasó los últimos días de su vida. Allí también se encontraban los dos hijos del rey Carlos III cuando recibieron la devastadora noticia de la muerte de su madre en un accidente de tráfico en París.

En las páginas de sus memorias, Harry explicó que el castillo tenía 50 habitaciones y que él compartía una con su hermano, a la que los adultos se referían como el cuarto de los niños. Sin embargo, según recuerda el duque, Guillermo ocupaba la parte más grande de la habitación, con una cama doble, un gran armario, un lavabo amplio y vistas al exterior. La parte de Harry era más pequeña y menos suntuosa: «Nunca pregunté por qué, no me importaba, pero tampoco lo necesitaba. Guillermo era dos años mayor que yo, era el heredero y yo, el repuesto», relató en el libro.

La seguridad del príncipe Harry

Aunque de momento no hay planes de que el príncipe y su familia pisen territorio británico, en los últimos días se ha abierto una nueva fase sobre el tema de la seguridad en sus visitas al Reino Unido. El Ministerio del Interior ha confirmado que se va realizar una reevaluación del nivel de riesgo, después de que los tribunales le quitaran la razón al duque en su lucha por la protección constante.

El príncipe Harry en Londres. (Foto: Gtres)

Según ha trascendido, esta revisión tiene por objetivo determinar si Harry debería tener seguridad total cada vez que pise el Reino Unido, a pesar de que no desempeña funciones oficiales.