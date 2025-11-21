Sin maquillaje y a corazón abierto: Meghan Markle se sincera sobre su relación con Harry

Meghan Markle vuelve a ser chica de portada. Justo después de que Kate Middleton apareciese radiante en la tradicional Royal Variety y en medio de la polémica que rodea al hermano del rey Carlos III, Andrés Mountbatten-Windsor, la duquesa de Sussex se ha convertido en la protagonista de la edición de una prestigiosa publicación de moda, Harper’s Bazaar.

La esposa del príncipe Harry ocupa la cubierta del art issue de la revista, con una imagen en blanco y negro y sin maquillaje que ha generado multitud de comentarios. Meghan Markle aparece en la primera plana ligeramente apoyada en un taburete y vestida con un traje de chaqueta con cinturón y un pantalón negro a juego. Un sofisticado estilismo que contrasta mucho con su cabello recogido y algo despeinado y el rostro completamente limpio, sin una gota de maquillaje. Una tendencia que también sigue la actriz Pamela Anderson, que apuesta por la naturalidad total en un mundo en el que se hace un uso abusivo de la cosmética, el maquillaje y los filtros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus)

El resultado de la imagen ha sido cuanto menos llamativo, ya que no estamos acostumbrados a ver a los miembros de la realeza o a las celebrities con el rostro al natural. No obstante, no es la única fotografía del reportaje, que muestra también a la duquesa vestida de rojo y mucho mejor iluminada. Precisamente esta imagen es la que Meghan ha compartido a través de los stories de su perfil público.

Las palabras sobre Harry

En esta entrevista, la nuera del rey Carlos III ha hablado sobre diversas cuestiones, como la maternidad, el matrimonio o los errores que ha cometido a lo largo de su vida. Entre todas estas cosas ha llamado especialmente la atención lo que ha dicho de su marido, el príncipe Harry.

El príncipe Harry y Meghan juntos en una fiesta en Beverly Hills. (Foto: Gtres)

«Me ama con tanta intensidad y plenitud, además tiene una perspectiva diferente porque ve información que yo no veo. Nadie en el mundo me ama más que él, así que sé que siempre me apoyará», asegura Meghan Markle en esta entrevista. La duquesa también ha dicho que lo que más le gusta de su marido es que mantiene una curiosidad y una alegría que casi resultan infantiles. «Eso me atrajo muchísimo, y él despertó eso en mí. Se refleja en todos los aspectos de nuestra vida. Incluso en los negocios, quiero que juguemos, nos divirtamos, exploremos y seamos creativos», ha dicho Markle.

El regreso mediático de Meghan Markle

Los últimos meses han sido muy intensos para la duquesa de Sussex. Tras unos años marcados por la salida de la pareja de la familia real y por el hermetismo, desde hace algún tiempo la duquesa ha incrementado su presencia pública. No solamente a través de su firma de estilo de vida, sino también con diversos proyectos audiovisuales, incluida una vuelta a la actuación.

Meghan Markle en un viaje a la Semana de la Moda de París. (Foto: Gtres)

Esta mayor presencia pública de la duquesa ha coincidido con uno de los momentos más delicados de la monarquía, en medio de la crisis que ha provocado la situación de Andrés, así como tras una etapa delicada por el estado de salud del rey y de la princesa de Gales.