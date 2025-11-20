El abrazo de Kate Middleton y Jessie J tras su lucha contra el cáncer

Después de su ausencia en la recepción diplomática en Windsor, la princesa de Gales ha retomado su agenda vespertina con una cita muy especial. Kate Middleton y el príncipe Guillermo han asistido un año más a la tradicional Royal Variety Performance, donde han coincidido con algunos rostros conocidos del panorama artísticos, entre ellos, la cantante Jessie J.

Una noche muy especial para la nuera del rey Carlos III, que el pasado año no pudo asistir a este acto porque todavía se encontraba en pleno proceso de recuperación tras su tratamiento de quimioterapia. Tras unos meses muy complicados para la familia real, la princesa ya se encuentra completamente recuperada y ha retomado su agenda con normalidad.

Los príncipes de Gales en el Royal Albert Hall. (Foto: Gtres)

El abrazo de Kate Middleton y Jessie J

Uno de los momentos más especiales de la noche ha sido cuando los príncipes de Gales han saludado a los participantes en la gala, entre los que se encontraba en el entrañable osito Paddington y la cantante Jessie J. Precisamente con ella, Kate Middleton se ha fundido en un emotivo abrazo.

La cantante interpretó ante la audiencia el tema I’ll Never Know Why, su nueva canción inspirada en la trágica muerte de un amigo y tras la actuación pudo intercambiar unas palabras con el hijo y la nuera del rey Carlos III.

Kate Middleton con la cantante Jessie J. (Foto: Gtres)

Tanto la artista como la princesa han atravesado en los últimos tiempos un complicado proceso de tratamiento contra el cáncer. En el caso de Kate Middleton nunca se ha llegado a confirmar el tipo de tumor que afectó a la esposa del príncipe Guillermo, pero sí que se dijo que se había sometido a un tratamiento de quimioterapia. Por su parte, Jessie J también libró su propia batalla contra el cáncer de mama a principios de este año que la llevó a someterse a una mastectomía hace unos meses y a una operación posterior. A consecuencia de esto, Jessie J. tuvo que retrasar su gira de otoño

Tras el encuentro con la princesa, la cantante reveló que quería darle un abrazo a Kate Middleton para compartir con ella todo lo que ambas han tenido que pasar en los últimos tiempos: «De madre a madre, que recientemente ha superado un cáncer, quería darle un abrazo. Reconocimos que no es algo fácil de sobrellevar, especialmente bajo la mirada pública», ha contado la artista.

Terciopelo y diamantes

Para esta velada, la esposa del príncipe Guillermo apostó por un precioso vestido verde de terciopelo. Un diseño entallado y con un original escote que dejaba parte de los hombros al descubierto. Se trata de un vestido de la firma Talbot Runhof que resaltaba su espectacular figura.

Kate Middleton con la cantante Jessie J. (Foto: Gtres)

Kate Middleton completó su estilismo con unos pendientes de diamantes de la herencia de Margaret Greville. Unos preciosos pendientes de diamantes tipo chandelier que la Reina Isabel II recibió como regalo de boda. La princesa de Gales los ha llevado ya en otras ocasiones, de hecho, podría decirse que se han convertido en una de sus piezas preferidas.

Los pendientes fueron creados por Cartier en la primera década del siglo XX. Son de estilo art decó, con diamantes y platino. Margaret Greville se los legó a la reina madres, Isabel Bowes-Lyon en 1942 junto a otras piezas importantes. De ahí pasaron a Isabel II y ahora a la princesa de Gales.