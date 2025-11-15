Entramos en Decanos de Ávila, la residencia donde Encarnita Polo ha pasado sus últimos días

La muerte de Encarnita Polo, la mítica cantante de Paco, Paco, Paco, ha dejado un vacío profundo en el mundo del espectáculo. Tenía 86 años y pasó su última etapa en una residencia situada en Ávila que cuenta con todo tipo de comodidades. Allí se encontraba en manos de buenos profesionales, rodeada de especialistas que podían ayudarla y de cuidadores que eran muy cariñosos con ella. Sin embargo, el nombre del centro está sonando con fuerza por un motivo sombrío. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que no hay nada confirmado y que las autoridades deben dictar sentencia. Pero, ¿qué ha pasado?

Tal y como hemos informado en OKDIARIO, la Policía Nacional ha decidido abrir una investigación porque hay sospechas de que la artista, presuntamente, podría haber sido agredida por uno de sus compañeros. Insistimos en que aún no hay nada claro, simplemente podemos afirmar que la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Ávila está trabajando para descubrirlo todo. Mientras tanto, la familia ha optado por mantenerse al margen y únicamente se ha limitado a informar de lo sucedido a través de un comunicado.

Residencia Decanos de Ávila (Foto: Google)

«Con un dolor inmenso quiero comunicar que mi madre, Encarnita Polo, ha fallecido hoy en Ávila, la ciudad donde vivimos y donde pasó sus últimos años rodeada de cariño», han trasladado al respecto.

El último hogar de Encarnita Polo

Encarnita Polo ha sido una de las actrices más importantes de su generación. Aunque su última etapa haya estado marcada por la discreción, nadie se ha olvidado de ella. Su familia tomó una buena decisión, igual que en su momento hizo Manuel Velasco con su madre, Concha. En casos como estos, es fundamental que la persona en cuestión esté bien atendida y eso es justo lo que ofrecen en Decanos de Ávila, una residencia que terminó convirtiéndose en el hogar de Encarnita.

Residencia Decanos de Ávila (Foto: Google)

El mencionado enclave cuenta con todo tipo de comodidades, de hecho, dispone de un terreno de más de 10.000 metros en el que hay instalaciones equipadas con el mejor material. En LOOK hemos visitado su página web y podemos afirmar que es un lugar bastante completo. «Nuestras residencias para ancianos están pensadas para que las personas mayores puedan vivir cómoda y tranquilamente sintiéndose como en casa», informan. El objetivo es que los residentes se sientan a gusto y que puedan seguir disfrutando de su familia al 100%.

Las valoraciones de los clientes son muy positivas. «Es una residencia familiar y acogedora. Su personal es muy respetuoso y responsable con el cuidado de nuestros familiares. Son una gran familia», dice un usuario.

Un centro especializado

Residencia Decanos de Ávila (Foto: Google)

La familia de Encarnita Polo se ocupó de dar con un centro que cumpliese con las necesidades de la artista. Siguiendo con la información que se recoge en la página web, Decanos de Ávila «cuenta con diferentes tipologías de servicios que dan cobertura y se adaptan a necesidades concretas, desde a personas completamente autónomas pero que quieren vivir en un entorno comunitario, hasta a una atención especializada en discapacidad y en salud mental».

El entorno de Encarnita tiene por delante una etapa complicada. Dentro de un tiempo sabremos el resultado de la investigación policial, pero, hasta entonces, sólo podemos hacer una cosa: esperar.