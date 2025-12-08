Tamara, la hermana de Michu, se ha roto al hablar sobre las primeras Navidades con esta importante ausencia que ha generado un cisma en la familia. Desde el pasado mes de septiembre, la hija menor de edad de la fallecida con José Fernando Ortega, reside en Madrid, junto a Gloria Camila -su tía y que ahora ejerce de madre-.

La muerte de la gaditana no sólo ha generado polémicas con respecto al testamento, sino también sobre el futuro de la pequeña Rocío, que afronta su Navidad más complicada. Su tía Tamara, que desde el fallecimiento de su hermana ha recorrido distintos platós de televisión -para hablar mayoritariamente de todos los feos del clan Ortega Mohedano- ha desvelado cuáles son sus planes en las próximas Fiestas, así como los de su sobrina.

Tamara se rompe al hablar de su hermana

A quince días de Nochebuena, la hermana de Michu ha reaparecido entre lágrimas con el temor de las fiestas que llegan solo cinco meses después de la muerte de su familiar. «Pues lo malo que viene otra vez la cosa, o sea que duro, porque ahora todo el mundo, toda la familia se junta y demás, y claro, mi hermana no está», ha explicado.

Tamara, la hermana de Michu, habla de su próxima Navidad. (Foto: Gtres)

La ex cuñada de José Fernando ha desvelado que estaba acostumbrada a pasar estas fechas junto a su hermana o, al menos, los días señalados, como el 24 o el 31 de diciembre. «Nosotros vamos a estar mal, claro. Que sí, que a lo mejor veremos a la pequeña y eso. Pero mal porque falta mi hermana, está claro», ha añadido.

Sobre los planes de su sobrina, que desde el principio reside en la capital junto a su familia paterna -tal y como dejó por escrito Michu en sus últimas voluntades-, Tamara ha desvelado si verá a la menor pese a vivir en ciudades distintas -ya que la hermana de Michu tiene su casa en Cádiz-: «Y Rocío, pues era mi sobrina, pues tiene ocho años, y sabemos que ella… va a estar con adultos y pequeños, y va a distraerse, y va a estar bien. Lo que pasa que, claro, el que falte mi hermana, pues claro».

Su guerra con Gloria Camila

Gloria Camila y José Ortega Cano en las Navidades Mágicas de Torrejón. (Foto: Gtres)

Tras la muerte de Michu, se abrió una guerra fría sin precedentes entre la familia de la fallecida y los Ortega Mohedano. Este litigio mediático, que ha estado protagonizado mayoritariamente entre Gloria Camila y Tamara, parece no haber alzado su bandera blanca. Es más, es muy improbable -al menos a corto plazo- que suceda. «Es que es muy complicado, es muy complicado -refiriéndose a una reconciliación con la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado- , porque que voy a estar siempre dando pasos como si fuese yo, ¿sabes lo que te digo? Y para detrás, es querer dar paso y para atrás. Entonces eso, ¿quién lo quiere? Nadie, está claro», ha concluido Tamara, que no tiene miedo a una posible demanda de la ex concursante de Supervivientes All Stars.