La verdad sobre la herencia de Michu: nada para su madre y su hermana

Dos meses después de su temprano fallecimiento, ha salido a la luz el testamento definitivo de Michu, la ex novia de José Fernando Ortega y madre de su única hija. La de Arcos de la Frontera, consciente de que arrastraba problemas de salud debido a una cardiopatía, dejó todo muy atado bajo la firma de un notario para que, el día en el que no estuviera, hubiera una gran beneficiaria de sus bienes. Y no, no es Inmaculada, su madre, como se había dicho, ni su hermana Tamara.

Así quedaría la herencia de Michu

La repentina muerte de Michu el pasado mes de julio reabrió las heridas de su pasado. Sabido es que la gaditana fallecida tuvo una relación de altos y bajos con el clan Ortega. Sin embargo, las últimas noticias fueron que la cuñada de Gloria Camila mantenía la cordialidad con su ex familia política, con la que tuvo un acercamiento en los últimos momentos de su vida.

Inmaculada Gamaza, madre de Michu, en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Siendo conocedora de la privilegiada situación económica de los Ortega Mohedano, en su testamento rezó que quería que fuera el abuelo paterno de su hija, José Ortega Cano, la persona encargada de la educación del menor, como así ha sido. Desde hace varias semanas que la pequeña Rocío reside junto a su familia paterna en Madrid. De hecho, el último marido de Rocío Jurado dijo recientemente que la menor se había adaptado a la perfección a su nueva vida en la capital.

Sin embargo, otra de las grandes incógnitas, además del futuro de su unigénita, era el reparto de sus bienes. En un principio, se puso sobre la mesa que Inmaculada, la madre de la fallecida, iba a ser la gran beneficiaria y que iba a heredar una casa, un coche y una moto. Una información de la que su progenitora se alegró. «Yo era su todo. Yo pensaba que iba a ser todo para su hija. Y si me ha puesto es porque no tendría otra opción. No me sorprende que no haya incluido a su hermana, ya que Tamara es muy independiente, muy trabajadora y se busca la vida. Aunque me dijo que lo mío era suyo. No me sorprende, ella vive conmigo y la casa es más suya que mía. Michu era generosa, pero con Tamara no se puede contar», dijo entonces Inmaculada en Vamos a ver.

Tamara, hermana de Michu, en TardeAR. (Foto: Telecinco)

Sin embargo, ahora la revista Semana ha tenido acceso al testamento de Michu, donde dejó por escrito que en ningún caso, ni su madre ni su hermana iban a beneficiarse de sus bienes. El medio citado ha desvelado que la única heredera es su hija Rocío y no su progenitora, como se había deslizado. En cuanto al futuro de la menor, también dejó claro que quería que Rocío creciera junto a su familia paterna, aunque con el deseo de que sus allegados -como su hermana, Tamara, o su madre, Inmaculada-, mantuvieran el contacto con la pequeña.