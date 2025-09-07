La madre de Michu reaparece en ‘Fiesta’ y confiesa qué hay detrás de la polémica herencia

La muerte de Michu, la ex de José Fernando, vistió de luto a la familia Ortega. El torero y sus dos hijos se trasladaron a Andalucía para despedirse de la fallecida, pero Inmaculada, la madre, considera que el comportamiento del clan no ha sido el más acertado y ahora ha aparecido en Fiesta para desvelar qué hay detrás de sus últimos problemas. En primer lugar, ha hablado del testamento que ha dejado Michu y asegura que este documento estuvo a punto de sufrir un cambio.

«Ella, antes de dar a luz, hizo un testamento y siempre he sabido que Ana María y Ortega iban a hacerse cargo de la niña. Pero creo que ella tenía intención cambiar, creo que es eso que dices: mañana, mañana y se quedó así», ha comentado en el espacio presentado por Emma García. En Telecinco han contado que Inma es la heredera de Michu, pero su patrimonio era bastante modesto y se reducía a una humilde vivienda, un coche y una moto, sin contar con las cuentas que tenía pendiente.

La invitada de Fiesta reconoce que Michu quería que su hija, la pequeña Rocío, se criase con Ortega Cano en caso de que sucediese alguna desgracia. No obstante, según su información, la joven quería modificar este deseo para que la niña creciese en Andalucía. Actualmente, Rocío está en Madrid con los Ortega, pero Inma promete que, si ella quisiese, su nieta no se habría marchado a la capital.

Los últimos días de Michu

Inmaculada ha explicado que su hija se encontraba en un buen momento. En el pasado se enfrentó a los Ortega e incluso denunció a José Fernando, pero estos fantasmas habían desaparecido para dar paso a una etapa marcada por la paz.

«Sí, ahora estaba todo muy bien, estaba todo perfecto. Ella empezaba a conocer gente, empezaba a salir. Ella estaba en una buena época, estaba bien. En las últimas semanas iba mucho al hospital. Entraba y salía, decía: ay, mamá, me duele mucho el estómago, algo me ha sentado mal», ha Inma cuando Emma García le ha preguntado por los últimos días de Michu.

Inmaculada habla de Gloria Camila

La ex de José Fernando fue un rostro bastante conocido en Telecinco, pero terminó desapareciendo y únicamente participaba en los medios de forma puntual. El problema es que su presencia en la pequeña pantalla le distanció de Gloria, quien acabó pensando que su cuñada únicamente estaba motivada por intereses mediáticos.

Inmaculada ha admitido que, pese a lo afectada que se ha mostrado la hija de José Ortega Cano tras la muerte de Michu, no tiene relación con ella. «Con Gloria Camila no me llevo, con quien se tenía que haber llevado bien era con María Jesús (con Michu). No la aceptó, pero Ortega sí. Él tenía buena relación con Michu y la escuchaba», informa. Y después añade: «No me llevo mal con Gloria porque es una niña, entonces no me puedo llevar mal con ella».

La relación de Inmaculada y Tamara

Para terminar, Inma ha hablado de la relación que tiene con Tamara, su otra hija. «Tamara es… tiene un carácter fuerte, pero no es mala. No tiene un fondo malo, no tiene maldad. A ver, Michu nos paraba. Ella decía: es mi vida y nosotros la respetábamos, pero ahora nos ha tocado y hemos decidido salir. Yo estoy de acuerdo con que Tamara venga a los platós, yo no le puedo decir lo que tiene que hacer».

De esta forma, ha desmentido sus problemas familiares y ha dejado claro que, en estos momentos, lo único que quiere es salir adelante y conseguir lo que sea mejor para el futuro de su nieta Rocío.