El pasado 7 de julio fallecía a los 33 años Michu, ex pareja de José Fernando Ortega y madre de la pequeña Rocío. Una enfermedad congénita cardíaca ponía fin a su vida de manera prematura, dejando en shock no solo a su familia más cercana, sino también a los Ortega Cano, con quienes compartió parte de su historia personal. Su pérdida fue un duro golpe para todos, y aunque en un primer momento las miradas se centraron en el dolor por su marcha, con el paso de las semanas el foco mediático se ha trasladado hacia sus últimas voluntades y el testamento que habría dejado firmado.

Dos meses después de su fallecimiento, las incógnitas en torno a su herencia continúan multiplicándose. El pasado 26 de agosto salía a la luz el contenido de uno de estos documentos legales, en el que la gran beneficiaria de todos los bienes era Inmaculada Gamaza, la madre de Michu. Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido ninguna apertura pública oficial del testamento, lo que alimenta las dudas y las especulaciones sobre lo que realmente dejó escrito.

La hermana de Michu en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

Tamara, hermana de la fallecida, ha decidido dar la cara en el programa TardeAR para intentar aclarar la situación. Según sus palabras, ni ella ni su madre han tenido acceso directo al testamento, y lo poco que saben les llegó a través de un documento de una aseguradora y de la propia televisión. En plató ha confirmado lo que ya había adelantado el periodista Tino Torrubiano en emisiones anteriores: que entre los bienes de Michu figurarían una vivienda, un coche y una moto. Pero junto a estos bienes materiales también aparecen deudas significativas, lo que ha llevado a su hermana a calificar la herencia como «envenenada».

Entre las cargas económicas destacan unas multas de tráfico que, según Tamara, podrían oscilar entre los 8.000 y 15.000 euros. A esto habría que sumar una deuda con Hacienda que nunca se llegó a saldar. En cuanto a la vivienda, aunque el valor catastral ronda apenas los 9.000 euros, se encuentra en un enclave histórico que podría incrementar notablemente su precio en caso de venta. Sin embargo, antes de pensar en beneficios, la familia debe resolver cómo afrontar las deudas que la difunta dejó pendientes.

La existencia de documentos distintos ha complicado aún más el panorama. Por un lado, estaría el testamento abierto firmado ante notario en Arcos de la Frontera; por otro, un acta de últimas voluntades que, aunque no vinculante, refleja algunas de sus intenciones. Este cruce de papeles ha generado confusión en la familia, que asegura no tener acceso completo a ninguno de ellos. La propia Tamara relata que, mientras ellas siguen esperando una lectura oficial, desde la otra rama familiar ya se habría tenido conocimiento de algunos detalles, lo que alimenta todavía más la polémica.

En medio de esta incertidumbre, Inmaculada, madre de Michu y heredera universal, ha expresado públicamente su deseo de que, en caso de poder gestionar la herencia, el futuro de los bienes se centre en su nieta Rocío. «Si fuera para mí, yo se lo pondría a ella, porque es la que necesitará un techo el día de mañana», confesaba con sinceridad. Una declaración que refleja tanto la intención de proteger a la pequeña como la complicada situación en la que se encuentra la familia tras la muerte de Michu.

De momento, no hay una resolución clara. Todo está a la espera de una lectura oficial que determine de manera definitiva qué bienes existen, qué deudas deben afrontarse y cómo se reparte realmente la herencia. Mientras tanto, Tamara insiste en que su madre necesitará asesoramiento legal para decidir si aceptar o renunciar, ya que lo último que quieren es que las deudas recaigan sobre ellas.