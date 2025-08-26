La guerra mediática entre el clan Ortega y la familia de Michu parece haber llegado a su fin. Tras la muerte de la ex de José Fernando, Tamara, la hermana de la gaditana se sentó en varios platós de la cadena de Fuencarral para desenmascarar, o al menos intentarlo, a la que fuera la familia política de la fallecida. El origen del conflicto surgió a raíz del futuro de la hija en común entre Michu y José Fernando, pues siempre había vivido con su madre en Arcos de la Frontera. Sin embargo, bajo el punto de vista de algunos, como Amador Mohedano, la menor -consideran-, que estaría mejor en Madrid con su familia paterna -y por ende, con Ortega Cano-.

Durante estas semanas de verano, Rocío -la hija de Michu y José Fernando-, ha podido ver a gran parte de sus familiares. Gloria Camila prometió cuidar a su sobrina y no ha faltado a su palabra. Tal es así que, en la última aparición pública del clan en el concierto de Álvaro García -el novio de la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano-, la menor ha sido una de las asistentes.

El plan familiar con la hija de Michu y José Fernando

Rocío junto a Manuel Bedmar, novio de Rocío Flores. (FOTOS: GTRES)

La custodia de Rocío aún es incierta. A la espera de conocer cuáles fueron las últimas voluntades de Michu -ya que desde varios programas de Telecinco apuntaron que la fallecida quiso que si le pasaba algo su deseo era que su hija se fuera con su familia paterna-, la menor ha podido disfrutar de su abuelo, así como de su tía Gloria, que la ha invitado al último show de su novio en Chipiona.

A este concierto también se han sumado Rocío Flores o su novio, Manuel Bedmar -que en todo momento, tal y como dan cuenta en las imágenes- ha estado muy pendiente de la pequeña Rocío, a la que llevaba cogida en sus brazos gran parte del espectáculo.

Entre los asistentes también se encontraba Ortega Cano que, a su llegada, ha saludado a algunas de las personas que se encontraban en el recinto. Sin embargo, a diferencia de su hija Gloria -que no ha podido contener la emoción al ver a su novio encima del escenario-, el diestro retirado ha reaparecido visiblemente serio.

Ortega Cano en el concierto de su yerno, Álvaro García. (FOTOS: GTRES)

Rocío, su mayor prioridad

Desde que falleciera Michu, los Ortega Mohedano han estado completamente volcados con Rocío, que perdía a su madre. Días después de su inesperada pérdida, la colaboradora televisiva se desplazaba hasta el municipio gaditano para pasar unos días con su sobrina. Aunque trató de mantener en secreto este encuentro, lo cierto es que finalmente fue captada en la casa en la que pasó la jornada con la menor. Una prueba que demostraba que la tertuliana está volcada en el bienestar de la pequeña -al contrario de lo que ha dicho la hermana de Michu, que contó que la familia paterna de la menor no había estado lo suficientemente pendiente-.

Una vez más, y con este plan familiar, se demuestra que los Ortega cuentan con Rocío para todo -inclusive en planes que quizás son para más adultos, como el concierto de Álvaro-. Además, se trata de un movimiento que pone sobre la mesa un acercamiento con la familia de Michu, que habría visto con buenos ojos que la pequeña de la casa pase tiempo con el resto de sus allegados.