Comienza la nueva vida de la hija de Michu: conciertos, diversión y una vuelta al cole en entredicho

La pequeña Rocío está a punto de comenzar una nueva vida tras el fallecimiento de su madre, Michu, a principios de julio. Y es que según dejaba estipulado en su testamento, la niña pasará a vivir con la familia paterna; es decir, con José Fernando, Ortega Cano y Gloria Camila. Así lo confirmaba Mari Carmen, hermana del torero, mientras que su sobrina Gloria ha optado por compartir una imagen de ambas juntas que evidencia este gran paso que acaban de dar.

Pese a que en un primer momento el futuro de la niña era bastante incierto, ahora que el testamento de Michu ha visto la luz, no deja cabida a duda alguna: Inmaculada Gamaza es la heredera de todos sus bienes, y Rocío comenzará a vivir con su familia paterna. Sin duda, un gran cambio de aires para la menor; que dejará atrás su vida en Arcos de la Frontera tal cual la conocía, para comenzar a vivir en una nueva casa y comenzar el curso en un colegio diferente.

Michu, el día del bautizo de su hija / Gtres

La nueva vida de la hija de Michu en Madrid

Una decisión que Inmaculada, abuela de la niña, ha recibido con lágrimas en los ojos. «Todo está bien y Rocío está donde tiene que estar por voluntad de su madre», comentaba emocionada. Sin embargo, asegura que respetará lo que sea que haya decidido su hija, confiando en que los Ortega Mohedano le permitan estar cerca de la pequeña. «No creo que me pongan problema. Yo no me he opuesto, si fue la decisión de Michu», argumenta defendiendo su derecho como abuela.

«Voy a pedir mis derechos como abuela que soy para que ella esté en verano conmigo y en las Navidades», añadía contundente. Y es que esta separación será muy dura para ambas, sobre todo por lo unidas que estaban. «Mi niña decía que conmigo era muy feliz, eso siempre lo decía ella». «Decía: Yo voy a estar contigo, abuela, hasta el día en que te mueras», ha recordado. «Ella estuvo ahí pensando dónde iba a ir, cuál era su casa».

Michu con su hija en brazos. (Foto: Gtres)

De momento, y pese a este cambio en su vida, Rocío tendrá que enfrentarse a la ausencia de su tía. Y es que Gloria Camila confirmaba hace poco que iba a convertirse en concursante de Supervivientes All Stars. Además, lamentablemente parece que tampoco podrá contar con la presencia de José Fernando, su padre, quien sigue internado en el Hospital de Salud Mental Rodríguez Lafora desde hace un año y medio. Todo para intentar mejorar sus trastornos de conducta y en medio de la lucha contra las adicciones.

Inmaculada Gamaza, madre de Michu, en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Aún así, su buen comportamiento le permite obtener permisos de fin de semana y vacaciones. Por tanto, Rocío pasará a vivir casi a tiempo completo con su abuelo, Ortega Cano, pese al enfrentamiento que ha desencadenado la custodia de la menor. Finalmente, han sido los últimos deseos de Michu los que han marcado el futuro que tendrá su hija, quien cuenta con el respaldo completo de ambas familias.