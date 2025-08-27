La actitud de la madre de Michu tras conocer que su nieta no vivirá con ella

El nombre de Michu sigue acaparando titulares tras su repentino fallecimiento a comienzos de julio, sobre todo ahora que ha salido a la luz su última voluntad. La heredera principal de los bienes no sería otra que su madre, Inmaculada, y a partir de ahora sus más allegados se encargarán de cumplir a rajatabla lo que ella ha dejado escrito.

«Ellos saben el contenido y darán los pasos necesarios para ejecutar lo que ponga en él. Una cosa muy sorprendente es que Michu ha dejado a su madre, Inma, todos los bienes que tuviera a su fallecimiento. Es la gran beneficiada», explicaba el paparazzi Tino Torrubiano en TardeAR.

Inmaculada, la madre de Michu, en el tanatorio de su hija. (Foto: Gtres)

Además, a este frente se sumaría la custodia de la pequeña Rocío, que se ha convertido en principal foco conflictivo entre la familia de Michu y el clan de los Ortega Mohedano. Finalmente, todo parece indicar que la hija de José Fernando se irá a vivir con su familia paterna a Madrid. Lo que ha supuesto un durísimo golpe para la otra parte.

El futuro de la pequeña Rocío al lado de los Ortega Mohedano

Información que confirmaba ayer mismo por la tarde Mari Carmen, la hermana de José Ortega Cano, y a la que Inmaculada ha reaccionado entre lágrimas. Pese a ello, parece que la madre de Michu se ha resignado y aceptará la decisión de su hija. «Todo está bien y Rocío está donde tiene que estar por voluntad de su madre», comentaba al respecto.

Inmaculada Gamaza, madre de Michu, en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

De hecho, la despedida parece que tendrá lugar antes de lo esperado, ya que se espera que la niña se marche a Madrid para comenzar en un nuevo centro escolar en septiembre. Aún así, ella tendría «derecho como abuela» a pasar con la niña parte del verano y de las Navidades. Algo a lo que espera que no le pongan pegas. «No creo que me pongan problema. Yo no me he opuesto, si fue la decisión de Michu», alega. «Si la voluntad de su hija fue que Rocío viviese con su familia paterna, pues bendita sea», ha remarcado.

«Siempre lo voy a apoyar y ya está. Mi niña era muy feliz conmigo, eso siempre lo decía ella. Ella estuvo ahí pensando dónde iba a ir, cuál era su casa, y ya está», concluía bastante afectada.

Michu y José Fernando en Madrid. (Foto: Gtres)

Ahora que la pequeña pasará a vivir con los Ortega Cano, José Fernando también tendrá una gran oportunidad para ejercer como padre, además de que en todo momento ha velado por la privacidad de la niña. «Él tiene una limitación ahora mismo de poder ejercer más como padre y poder tomar decisiones, por desgracia ahora no puede», comentaba Gloria Camila. «Todo está en manos de los abogados, esto es un proceso largo y hay que tener paciencia y esperar, esperemos que sea lo mejor para la niña».