Rocío, la hija en común de José Fernando y la fallecida Michu, se muda a Madrid. Tras la muerte de la gaditana, una de las grandes incógnitas era el futuro de la menor que ya parece estar resuelto. Aunque la familia materna de la pequeña aseguró en un principio que la niña se quedaría en Arcos de la Frontera -donde ha vivido hasta ahora-, finalmente se trasladará a la capital junto al clan Ortega Mohedano.

Las reacciones de la familia Ortega

Hace solo unas horas que salieron a la luz las últimas voluntades de Michu. TardeAR destapó en exclusiva el contenido del testamento de la ex pareja de José Fernando, así como la gran beneficiaria del mismo. Las decisiones póstumas de la fallecida parecen que han sorprendido, y mucho, a sus familiares y concretamente a su hermana Tamara que, desde la muerte de su hermana, ha recorrido distintos platós de televisión para criticar duramente al clan Ortega.

Gloria Camila en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

Ha sido el paparazzi Tino Torrubiano el que ha deslizado que Michu dejó por escrito su testamento hace varios años y que ha designado a Inma, su madre, como la heredera de todos sus bienes, mientras que su hija tendrá acceso a la parte legítima: «Se trata de propiedades, no de grandes sumas de dinero».

Una información a la que ha reaccionado la ex cuñada de José Fernando, que ha quedado muy sorprendida ante la voluntad de su hermana antes de fallecer, ya que siempre pensó que Michu la incluiría en su testamento: «¿A mi madre? Bueno, da igual, es como si fuese a mí porque yo estoy en la casa… pero me estoy enterando ahora mismo».

Horas después de que la noticia viera la luz, las primeras reacciones no se han hecho esperar. Además, paralelamente, se ha conocido que la pequeña Rocío -a pesar de que la intención de Inma y Tamara era que la menor residiera en Arcos-, se mudará próximamente a Madrid junto a su familia paterna, que ha evitado pronunciarse al respecto.

Gloria Camila Ortega visita a su sobrina Rocío en Arcos de la Frontera. (FOTO: GTRES)

Sin embargo, el clan Ortega , con respecto a la vida de la hija de José Fernando y Michu, siempre ha que tratarían de velar por los intereses de la pequeña de la casa. «Siempre me he desvivido por esa niña. La prioridad es que no le falte cariño, no le falte absolutamente de nada y sea feliz. Lo tendrán que decidir los jueces, con los abogados. Yo no entiendo mucho de eso, pero sé que se hará lo mejor para ella. Mi hermano ya no se mete en nada. Está en calidad de padre y lo único que le importa es el bienestar y la felicidad de Rocío», sentenció en TardeAR, el programa en el que colabora desde hace meses y que supuso su regreso a la televisión tras años apartada de la pequeña pantalla.