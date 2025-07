José Fernando Ortega toma la decisión definitiva sobre su hija con Michu: "Se viene conmigo"

José Fernando Ortega ha tomado una decisión determinante después del trágico fallecimiento de Michu, la madre de su hija, y es que tiene más claro que nunca que la pequeña debe irse a vivir con él a Madrid. Pese a la gran cantidad de especulaciones que han surgido al respecto, parece que no cabe duda respecto al futuro que los Ortega Cano quieren para la pequeña Rocío: se irá a vivir con su padre. De ese modo, parece que la familia de Michu se enfrenta ahora a una situación bastante complicada, ya que ellos mantenían la esperanza de que la niña permaneciera con ellos. «La niña se viene a Madrid conmigo. Si no puede estar conmigo, estará con mi hermana», ha manifestado con contundencia el hijo de Ortega Cano a su entorno más cercano, y según recoge el diario 20minutos. Una decisión que, pese a lo reiterado, deberá dilucidarse e en los juzgados.

Michu y José Fernando Ortega Cano. (Foto: Gtres)

Además, no cabe duda de que la familia de Michu se encuentra molesta con la actitud mostrada por parte de este otro lado de la familia, a los que reprochan haberse ido después del funeral y no estar pendientes de Rocío. «El ambiente está muy enrarecido porque realmente nadie sabe lo que puede pasar y a lo que se van a enfrentar», aseguran desde el entorno. «De momento, la familia de Michu está con ganas de batallar aunque no sabemos si el dinero acabará inclinando la balanza hacia el otro lado».

Tamara, hermana de Michu, en TardeAR. (Foto: Telecinco)

Apenas dos semanas después del fallecimiento de la que fuese pareja de José Fernando, y su triste despedida en Arcos de la Frontera, localidad hasta la que se acercaron todos los miembros del clan de los Ortega Mohedano, se ha desatado una auténtica guerra televisiva entre ambas partes. Y es que Tamara, la hermana de Michu, no dudaba a la hora de sentarse en un plató de televisión y atacar a Gloria Camila, la hermana de José Fernando y tía de la niña.

Gloria Camila, José Fernando y Rocío Flores en el funeral de Michu. (Foto: Gtres)

De ella, dijo que jamás se había hecho cargo de la pequeña. Algo, ante lo que la joven no se ha quedado de brazos cruzados, sino que ha respondido con contundencia e incluso ha amenazado con tomar medidas legales en su contra. «No voy a entrar en nada más. Yo sé mi relación con esa personita y no debería exponerla tanto», sentenciaba molesta en TardeAR. «Sé mi verdad, sé cómo soy y no tengo que demostrarle nada a nadie. Dicho esto, voy a emprender acciones legales contra Tamara. Me voy a mantener en mi sitio como colaboradora pero nada más», concluía contundente. Medidas, con las que tanto su hermano, José Fernando, como su padre, estarían completamente de acuerdo. “La niña tiene un padre y es a quien le tengo que pedir la autorización”.

Ahora, queda esperar para conocer la reacción de Tamara y el resto de la familia ante esta declaración de intenciones que ha hecho pública el padre de la niña. ¿Se irá a vivir Rocío con los Ortega Cano? En principio, ese habría sido también el último deseo manifestado por Michu antes de fallecer.