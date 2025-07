Este 9 de julio, es el último adiós a Michu, la ex de José Fernando Ortega y madre de su hija Rocío, de 8 años. A lo largo del día, los más cercanos a la andaluza han acudido al tanatorio de Arcos de la Frontera para despedirse de sus restos mortales. Entre ellos, gran parte del clan Ortega Mohedano. Desde el pasado 8 de julio, son muchos los allegados a esta familia los que no han ido a mostrar sus condolencias y, sobre todo, abrazar a la pequeña Rocío, cuyo consuelo, según su abuela Inmaculada, es rezar por su madre.

Otro de los grandes afectados ha sido José Fernando, el hijo de Rocío Jurado y Ortega Cano. El joven, que no ha dado declaraciones a los medios, ha estado en todo momento apoyado por sus familiares, a pesar de que ya no tuviera una relación sentimental con Michu. Entre las personas que han estado a su lado en todo momento ha sido su tía Gloria Mohedano, que ha llegado hasta las inmediaciones del tanatorio visiblemente conmovida por este repentino fallecimiento.

Gloria Mohedano recuerda a Michu

Gloria Camila y su pareja, Álvaro García, en el tanatorio de Michu. (Foto: Gtres)

El clan Mohedano ha demostrado una vez más que, ante los momentos de adversidad son una piña. A pesar de esta tragedia, José Fernando Ortega -que ha perdido a su ex y madre de su unigénita- ha estado acompañado en todo momento por los suyos. Además del apoyo de su padre, Ortega Cano, o su hermana, Gloria Camila, el joven ha estado arropado por su tía Gloria Mohedano, que ha viajado desde Sevilla hasta Cádiz para estar cerca de su sobrino.

En la puerta del tanatorio, la hermana de Rocío Jurado no ha dudado en atender a los medios de comunicación. «Son momentos en los que hay que estar con la familia. En este momento lógicamente tenéis que entender que no estemos bien, por la familia también. Todos estamos sufriendo un golpe que no esperábamos y también por la cría, ¿no? Es la prioridad», ha comenzado diciendo al borde de las lágrimas.

Inmaculada, la madre de Michu, en el tanatorio de su hija. (Foto: Gtres)

La cuñada de Ortega Cano ha dicho que todavía «no había podido ver a nadie» y que su finalidad es brindar su apoyo a su sobrino. Además, no ha dudado en recordar a Michu, a la que le ha dedicado unas emotivas palabras a pesar de no haber tenido tanto contacto: «No no he podido ver a nadie, he estado pendiente si ella llegaba… Ha sido un golpe duro. Voy a estar acompañando a mi sobrino, claro que he hablado con él. Michu era agradable, cariñosa, muy pendiente de su hija. Yo, aunque no tenía mucho trato con ella, considero que era una madraza. Ella vivía aquí, yo en Sevilla».

Una de las ausencias más sonadas ha sido la de Amador Mohedano, que vive en Chipiona, muy cerca del velatorio de Michu. Sin embargo, su hermana Gloria ha aclarado que sí que ha viajado a Arcos, aunque ha tenido que irse: «Amador ya venía, pero claro cuando dijeron que todavía no estaba en el tanatorio… Se ha marchado porque, ¿qué hacía aquí? Vendrá más tarde. José ha hablado con el párroco y ha dicho que había que esperar un poco».