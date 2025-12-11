Sale a la luz la herencia empresarial que Robe Iniesta dejó organizada para su familia

Robe Iniesta lo habría dejado todo preparado antes de su fallecimiento a los 63 años. La muerte del líder de Extremoduro ha generado un gran impacto en el mundo de la música, y es que sus letras han marcado profundamente a varias generaciones. Eso sí, antes de que un severo bache en su salud se interpusiese en su camino y le obligase a mantenerse alejado del foco mediático, el cantante se encargó de dejar su herencia muy bien atada.

Empezando por nombrar a su mujer, Vivi (María Victoria) Vázquez, como apoderada de sus dos principales empresas: B N C A SL., con sede en Bizkaia, -destinada a gestionar su proyecto musical y artístico-; y Producciones 16562 SL., -dedicada a la actividad agrícola combinada con las iniciativas de turismo sostenible que había impulsado en Extremadura-. Y es que el artista tenía el sueño de construir una docena de casas rurales. Un proyecto de agroturismo que consiguió llevar a cabo en su finca El Goterón, cerca de Plasencia.

Robe Iniesta, líder de Extremoduro. (Foto: Gtres)

La extensa herencia empresarial de Robe

En la primera, los resultados correspondientes al ejercicio de 2022 reflejaban una situación financiera bastante positiva, con unos beneficios de dos millones de euros y un activo que superaba los tres millones. Y es que, a través de la misma, el cantante llegaba a participar incluso en la coproducción del largometraje de animación Heidi: el rescate del lince e inspirada en la mítica novela de Johanna Spyri.

De igual modo, su incursión en el agroturismo también es bastante conocida, con un patrimonio que supera los tres millones de euros. Aunque, lamentablemente, dicha sociedad sí que experimentaba perdidas recurrentes y sobre la misma pesaba una deuda de más de un millón de euros procedente de una gira que Extremoduro no llegó a llevar a cabo debido a la pandemia.

Robe Iniesta en una rueda de prensa. (Foto: Gtres)

Ahora, estos negocios quedan a cargo de la familia de Iniesta, concretamente a nombre de su mujer y también de sus dos hijos: Nahún y Karín. Sin embargo, el legado que ha dejado a sus espaldas Robe va más allá de esta faceta empresarial, sino que ante todo predomina su forma de ser.

Y es que muchos le definen como un «gran filósofo, humanista y literato contemporáneo de lengua hispana». Así mismo, quienes han tenido la oportunidad de trabajar con él, destacan su profesionalidad y el trato que daba a los demás. Con un carácter inflexible y valiente, aquellos que le conocían aseguran que era «el único capaz de pararle los pies a cualquiera, por más poderoso que fuera».

Robe Iniesta. (Foto: Gtres)

Ahora, tanto su familia como el equipo que le acompañaba tienen la responsabilidad de seguir rindiendo homenaje a su memoria. «¡Seguiremos siempre por el camino que nos has enseñado. ¡Al camino recto por el más torcido!», han prometido.