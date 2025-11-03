Blanca Romero ha hecho una reveladora confesión sobre su vida íntima. La actriz ha desvelado que lleva 14 años sin mantener relaciones con un hombre. Una situación que se ha dado porque la ex de Cayetano Rivera lo decidió así en un momento dado. Sin embargo, y aunque la protagonista de Física o Química mantiene esa fecha, lo cierto es que hace 12 años se quedó embarazada por segunda vez de «un hombre muy guapo» -tal y como ella misma contó entonces y cuya identidad es todo un misterio, como ocurre igual con el padre de su primogénita, del que solo se sabe que es un modelo internacional llamado Warren-.

El lapsus de Blanca Romero

Desde el pasado mes de septiembre, Romero está inmersa en Bailando con las estrellas, un programa de danza que se emite los sábados por las noches en Telecinco y cuyo elenco ha dado mucho de qué hablar debido a la participación, también, de Anabel Pantoja, Bárbara Rey o Manu Tenorio.

Blanca Romero, en la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, el paso por este talent show de danza de Blanca no está pasando desapercibido. Su última y sorprendente revelación ha sido este pasado sábado 1 de noviembre. La modelo confesó que no «tiene contacto físico con otras personas» desde hace 14 años -aunque hace 12 sí que mantuvo una relación con un hombre del que se quedó embarazada-: «Dejé de trabajar y de todo. Me alejé y me quedé sola».

El concurso de la ex de Cayetano Rivera no ha dejado a nadie indiferente, ni al público ni al jurado. En varias ocasiones, la de Asturias ha mostrado su deseo de abandonar el programa de Mediaset. «Yo ya no sé si podré obedecer más o he llegado a mi límite, quiero el divorcio, no lo soporto más», dijo en la última actuación.

Blanca Romero y su hija, Lucía Rivera. (Foto: Gtres)

Durante estos meses, Romero ha manifestado su desmotivación con el concurso. De hecho, hace unas semanas pidió su expulsión para regresar a su casa debido al problema de salud que padece su padre: «No podemos juzgar tan fácilmente a la gente, hay que intentarlo siempre. No sabemos por lo que esa persona está atravesando (…). Las primeras semanas que bailé él estaba super emocionado y le dejé verlo, me contestaba que estaba muy orgulloso. Tengo que estar ahí porque, si pasa algo y estoy aquí, no me lo perdonaría (…). A mi padre le encantan todo tipo de cosas de arte, de verme en la tele, al resto de la familia le da más igual (…). Mi padre es el protagonista y está malo, pero un beso enorme a mi madre porque es la que está cargando con todo, estoy muy orgullosa de ti, te quiero, eres una santa y tengo ganas de darte un abrazo».

Pese al delicado estado de salud de su padre -que ha ejercido como tal también con sus dos hijos-, Romero decidió continuar en el programa de Telecinco por su progenitor: «Lo haré por él, me agarraré a eso».