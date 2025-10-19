Blanca Romero se rompe por el estado de salud de su padre: "Está malo, le han ingresado"

Blanca Romero estuvo un tiempo alejada de los platós de televisión, pero MasterChef Celebrity le animó a retomar su trayectoria y poco a poco fue recuperando su trono en la pequeña pantalla. La artista regresó a Mediaset en calidad de presentadora y ahora trabaja como concursante de Bailando con las estrellas, pero después de la última nominación ha pedido que el público la expulse porque sus circunstancias personales no le permiten seguir en Madrid. «Ahora ya es mi momento de irme. Basta de influenciar al público, si no vota por algo será», ha empezado diciendo con la voz rota.

Jesús Vázquez, presentador del programa mencionado anteriormente, se ha quedado sin palabras y Blanca le ha dado más explicaciones. Tal y como ella misma ha contado, su padre «está malo y le han ingresado», así que en estos momentos su cabeza está en otra parte. Siente que necesita viaja hasta Asturias, donde se encuentra su familia, para ocuparse de la situación.

Blanca Romero en ‘Bailando con las estrellas’. (Foto: Telecinco)

Después de escuchar la opinión del jurado, Blanca ha sido directa y ha dicho: «Mi padre ayer estaba mejor y hoy está un poco malín, está ingresado. No podemos juzgar tan fácilmente a la gente, hay que intentarlo siempre». La artista no ha querido luchar por su permanencia en el concurso porque, como decimos, considera que ha llegado el momento de hacer la maletas y regresar a Asturias. «Ahora mi sitio está allí, con los míos, que me necesitan», ha comentado con un tono muy serio.

El bonito mensaje de Blanca Romero

Blanca Romero lleva más de 30 años trabajando en el mundo del espectáculo. Siendo una niña abandonó su tierra natal para luchar por su sueño de ser modelo y poco a poco fue cerrando contratos importantes. Después probó suerte en el mercado de la interpretación y demostró ser una actriz de primera categoría, de hecho, ha protagonizado series que han marcado a toda una generación, por ejemplo, Física o Química. Es decir, lleva mucho tiempo expuesta, pero realmente es bastante reservada, por eso ha sorprendido tanto su último mensaje.

Blanca Romero en ‘Bailando con las estrellas’. (Foto: Telecinco)

La concursante de Bailando con las estrellas ha roto la discreción que siempre le ha caracterizado para ponerse en contacto con su progenitora. Sí, es su padre el que está pasándolo mal, pero ella se está ocupando de todo y ha querido tener un gesto de agradecimiento. «Mi padre es el protagonista y está malín, pero un beso enorme a mi madre porque es la que está cargando con todo, estoy muy orgullosa de ti. Te quiero, eres una santa y tengo ganas de darte un abrazo».

Blanca Romero abre su corazón

Blanca Romero no suele hablar de su vida privada y siempre que puede evita pronunciarse sobre los escándalos que rodean a su personaje público. Sin embargo, en Bailando con las estrellas se siente muy a gusto y poco a poco va abriendo su corazón. Según dice, uno de sus mayores fans es su propio padre, pues es un hombre al que le gusta el arte en todas sus facetas. «A él le gusta todo lo que hago y le encanta verme en la tele. Al resto de mi familia le da más igual», explica.

La ex mujer de Cayetano Rivera se ha comprometido a seguir adelante porque «si mi padre quiere que baile lo haré por él, me agarré a eso». Eso sí, quiere que todo el mundo tenga claro que «bailar, no es fácil como algunos creen. No es simplemente mover los pies. Para bailar hay que sentir con el corazón y expresar con todo nuestro ser lo que tenemos dentro». Por eso, según sus compañeros, el jurado tendría que ser más generoso en cierta situaciones.