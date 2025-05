Blanca Romero para los pies a su hija tras hablar de María Cerqueira como su segunda madre: "Exageró"

La vida de Cayetano Rivera ha dado un giro de 180 grados en las últimas semanas. Y es que, al mismo tiempo que se ha despedido de los ruedos, el torero también ha terminado su relación sentimental con Maria Cerqueira. Según lo publicado, «la distancia geográfica e insalvable» que existía entre ellos habría sido el motivo principal de la ruptura, pero lo cierto es que, por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. No obstante, en medio del silencio y de la discreción de la ex pareja, Lucia Rivera, hija de Cayetano, se ha lanzado a confesar públicamente que para ella, la portuguesa había sido como una segunda madre y la única que había conseguido su «visto bueno». Unas palabras que han dejado al descubierto la buena relación que mantenía con la pareja de su progenitor, además de generar una sorprendente reacción en su madre, Blanca Romero.

Durante el concierto que ofreció Chambao en Madrid, la actriz no dudó en atender a los medios de comunicación a su llegada y, como no podía ser de otra manera, los reporteros aprovecharon su presencia para preguntarle sobre las declaraciones de su hija acerca de Cerqueira. Aseguró que «no tenía el placer de conocer a María», pero que sabía a ciencia cierta que había sido una chica «que hizo bien y que saneó una relación». «Es una gran mujer y a las mujeres buenas hay que agradecérselo, porque tenemos que ser buenas todas y ayudarnos, y lo otro ya no está de moda», decía.

Blanca Romero en un concierto de Chambao en Madrid. (Foto: Gtres)

Sobre las palabras de Lucía sobre María, Blanca comenzó hablando como si no le afectaran. Sin embargo, minutos después prefirió frenar a su hija de una manera discreta. «No me importa que haya dicho que era una madre para ella. También exageró un poco, porque tanto como una madre… pero la quiere mucho y la trató con mucho cariño», sentenciaba. «Hay que ser agradecido y me parece genial. […] A los niños, cuanto más gente los quiera, mejor. Nunca sobra el amor. Cuanto más amor, más salud», concluía.

Lucía Rivera, Maria Cerqueira, Kika Cerqueira y Cayetano Rivera en el estreno del documental de la portuguesa. (Foto: Gtres)

Sin duda, las declaraciones de Blanca Romero también han sido consideradas por muchos como un apoyo público hacia María Cerqueira, ya que tan sólo ha tenido palabras buenas a pesar de no conocerla. Cabe destacar que no es la primera vez que se pronuncia sobre la buena relación que mantiene su hija con María Cerqueira. De hecho, en junio de 2024, aseguró a los micrófonos de Cope que se alegraba mucho del buen vínculo que habían logrado formar: «Me alegro mucho, es como tiene que ser, claro que sí […] Lo importante es que estén todos felices. Hay niños maravillosos de por medio, que se críen sanos y fuertes, aquí estamos dos días y hay que ser feliz», decía, sin prever en ningún momento el final de la relación del torero con la periodista.