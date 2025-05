La amistad de Lucía Rivera y la hija de Maria Cerqueira, en jaque tras la ruptura de sus padres

Cayetano Rivera y Maria Cerqueira han terminado su relación tras dos años juntos. Así lo ha confirmado la revista del saludo hace tan solo unos días, asegurando que «la distancia geográfica e insalvable» que existía entre ellos ha sido el motivo principal de la ruptura. Según este mismo medio, no ha habido terceras personas y han decidido tomar caminos por separado en buenos términos. Hasta la fecha, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero lo que es un hecho es que a partir de ahora se enfrentan a una nueva realidad que, indirectamente, puede llegar a afectar a sus respectivas hijas, Kika y Lucía.

Cuando sus progenitores dieron rienda suelta a su amor, las hijas del torero y la presentadora de televisión estrecharon una gran amistad. Y es que, desde ese momento, más allá de compartir profesión (ambas son influencers), también podían considerarse casi hermanas, dada la relación sentimental que unía a sus padres. De hecho, así lo expresó Lucía en una de las páginas de su libro Nada es lo que parece. «Es una tía muy trabajadora, buena y educada y tenía una ilusión enorme por trabajar juntas. Nos seguíamos por redes y encima me apoyó mucho con mi libro. La vida a veces te sorprende, como ha pasado con nosotras. Tenemos un cariño como si fuéramos hermanas y es algo que me encanta. Te aseguro que me hacía falta tener una hermana para contarle mis cosas», expresaba.

Kika Cerqueira y Lucía Rivera en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La buena sintonía que les une les llevó incluso a protagonizar juntas una campaña publicitaria en el evento Sunglass Hut, celebrado el pasado 2023, donde posaron con las gafas de la temporada y derrocharon delante de las cámaras una gran complicidad entre ellas.

A pesar de que Kika nunca ha querido hablar sobre la relación que mantenía su madre con Cayetano Rivera, Lucía se ha deshecho en halagos hacia Cerqueira públicamente, en más de una ocasión, dejando entrever que su relación, a diferencia de la que mantenía con Eva González, era muy buena. Es por ello por lo que incluso hemos podido verlos posar a los cuatro juntos delante de las cámaras. Sin ir más lejos, a finales del año pasado, se mostraron como una familia unida durante el estreno del documental de la portuguesa.

Lucía Rivera, Maria Cerqueira, Kika Cerqueira y Cayetano Rivera en el estreno del documental de la portuguesa. (Foto: Gtres)

Esta estampa familiar no volverá a producirse. Al menos de momento. Y es por ello por lo que Lucía y Kika también tendrán que experimentar un jaque personal contra el que lucharán para que su amistad, a partir de ahora, continúe por el mejor de los caminos, a pesar de que sus padres hayan tomado la decisión de terminar con su historia de amor.