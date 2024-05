Así es la vida de Blanca Romero, una madre orgullosa alejada de las pasarelas

Blanca Romero tiene dos hijos: Lucía y Martín. A pesar de ser una de las actrices más famosas de nuestro país, en su momento decidió apartarse y empezar una nueva aventura. Regresó gracias al programa MasterChef Celebrity, donde coincidió con algunos rostros tan conocidos como Toñi Moreno o Jesulín de Ubrique. En este espacio reconoció que había descuidado su faceta mediática, pues la popularidad dejó de aportarle cosas positivas.

En la actualidad todo el mundo recuerda a Blanca Romero por su faceta de actriz. Ha protagonizado proyectos tan destacados como la serie Física o Química, que marcó a toda una generación. También ha estado en otras ficciones de la talla de Bajo Sospecha, pero realmente empezó en la industria del espectáculo gracias a su habilidad encima de las pasarelas.

Blanca Romero, en la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. (Foto: Gtres)

Blanca acaba de cumplir 48 años y disfruta de una estabilidad envidiable, pero no siempre fue así. Cuando era muy joven decidió luchar por su sueño: ser modelo y desfilar para las mejores marcas. Se ha recorrido el mundo, siempre con una sonrisa y con su mejor disposición, aunque su trayectoria personal no ha sido fácil. Según ha contado en una de sus entrevistas recientes, hay hombres que le han restado más que sumado.

Blanca Romero, una diva que no pasa de moda

Blanca Romero vive en una formidable casa situada en Asturias. El inmueble se encuentra en mitad de la naturaleza, está decorado por ella misma y es un sueño hecho realidad. La artista ha invertido en este objetivo una parte de su patrimonio y se siente orgullosa de ello. Gracias a esto puede criar a su hijo pequeño en libertad y disfrutar de sus animales.

Blanca participa en eventos muy concretos, pues ya no le interesan los focos masivos y esto ha hecho que su presencia sea tan especial como exclusiva. Eso sí, siempre que se compromete no deja indiferente a nadie porque, tal y como ella misma dice, tiene muy clara cuál es su profesión.

Blanca Romero, en los Goya. (Foto: Gtres)

«Llevo una diva dentro, aunque viva en una aldea, vaya de chándal y no me cuide tanto a nivel estético… En el fondo sé perfectamente que tengo acceso a otra vida, que llevo una reinona dentro: cuando tengo que ser la mejor, no hay otra opción. Si voy, voy. Lo tengo clarísimo. Tengo muy sana e intacta a la diva que tengo dentro: está esperando órdenes para que le coloque la mano», declara en la revista InStyle.

La última película de Blanca Romero

Blanca Romero reconoce que en un primer momento no quería participar en MasterChef, pero ahora se alegra. Le ha pasado lo mismo que cuando empezó a hacer series. En realidad solamente le interesaba salir en películas, pero decidió cambiar de hoja de ruta y fue un gran acierto.

Hace un tiempo que está alejada de la gran pantalla, pero ha regresado con fuerza gracias a La abadesa, un proyecto dirigido por Antonio Chavarrías que se presentó en el Festival de Málaga. La exmujer de Cayetano Rivera da vida a Eloísa, un personaje que le atrapó desde el primer momento.

«Mi papel es el de una monja que no es creyente, que le han quitado a su hijo al nacer súper joven y la han encerrado allí. Ella entra en discusión con la abadesa, que sí es creyente pero que a la vez se rebela porque quiere aportar algo al mundo. Habla del feminismo, es muy actual», comentó en una de las promociones.