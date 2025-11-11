Blanca Romero ha reaccionado al accidente de tráfico de Cayetano Rivera, su ex marido. Fiel a su naturalidad, la modelo y actriz ha respondido de una manera cuanto menos sorprendente sobre el siniestro, pese a que desconocía lo ocurrido.

En primera instancia, han sido los reporteros los que le han contado lo ocurrido. Fue el pasado 9 de noviembre, sobre las ocho y veinte de la tarde, cuando la furgoneta del diestro retirado quedó atrapada contra una palmera a la salida del Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaíra. El vehículo del ex de Eva González quedó completamente destrozado debido a este accidente, que fue muy cerca de la urbanización donde vive el mediano de los Rivera.

Blanca Romero se pronuncia sobre el accidente de Cayetano Rivera. (Foto: Gtres)

Parte de su entorno no ha dudado en pronunciarse -al igual que este pasado verano, cuando también sufrió un incidente en un local de comida rápida-. La última ha sido Blanca Romero, su ex mujer y la madre de su hija Lucía, que ha tenido una impagable reacción. «¿Pero está bien? Ah, vale, jolín, que susto me dais. La verdad que no se nada. ¿Pero está vivo no?», ha comenzado diciendo.

La modelo, que parecía no conocer la noticia del accidente de Cayetano, también ha sorprendido al responder sobre las ‘afectadas’ de este incidente -según la madre de Lucía Rivera-. «Pobre palmera, pero vamos, que amo la naturaleza». ha zanjado.

La versión de Cayetano Rivera

Hace solo unas horas que Cayetano Rivera pasaba por el juzgado -donde fue puesto en libertad- tras comparecer ante las autoridades. Con un país pendiente del desarrollo del caso, el hermano de Francisco Rivera Ordóñez rompía su silencio en El Tiempo Justo, el programa presentado por Joaquín Prat, en el que mostraba su enfado por cómo se habían contado las cosas. «No hay control, por tanto no hay positivo. No es verdad lo que han dicho los medios. Se sabrá la verdad porque habrá juicio. Todos somos responsables de lo que hacemos, no de lo que cuentan. Sólo me subí a una rotonda y punto. Ni fui al hospital. No hay heridos ni daños a otros coches ni nada», dijo.

Estas imágenes muestran con claridad la magnitud del accidente protagonizado por Cayetano Rivera en Sevilla. (Foto: Look)

Horas después, Joaquín Moeckel -su abogado-, explicaba que «siempre que hay un accidente de circulación, se abre un juicio; no es nada raro». Además, también ha concedido unas declaraciones al programa de Ana Terradillos, donde ha contado lo último de este mediático caso. «En absoluto iba ebrio. Está claro que se han contado cosas desastrosas. Desde irse del lugar del accidente o que se ha ido a la fuga. Y no fue el caso, porque estaba a 25 metros. La policía no le ha acusado de fuga. No tiene ninguna maldad y la policía no ha dicho nada de eso», ha comenzado diciendo.

En la imagen se aprecia el momento posterior al accidente de tráfico protagonizado por Cayetano Rivera. (Foto: Telecinco)

En cuanto a su cliente, Moeckel ha dicho que, «Cayetano está aturdido, tiene susto, pero físicamente está bien, porque los airbag del coche saltaron. Cuando se conduce la conciencia tiene que estar en la conducción».