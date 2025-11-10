El enfado de Cayetano Rivera tras su accidente: “No es verdad lo que se ha dicho, habrá juicio”

El silencio de la noche sevillana se rompió con el estruendo del metal y la madera. Eran las ocho y veinte del domingo cuando la furgoneta de Cayetano Rivera quedó incrustada contra una palmera a la salida del Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaíra. Las imágenes posteriores hablan por sí solas: el vehículo, completamente destrozado por el impacto, con el capó hundido, los airbags desplegados y una de las ruedas delanteras levantada del suelo. A su alrededor, el caos: restos del coche desperdigados, dos palmeras derribadas y las luces de las farolas iluminando la escena de lo que pudo ser una tragedia.

El accidente se produjo muy cerca de la urbanización donde reside el torero. Por el golpe, la furgoneta quedó completamente inmovilizada y hasta la matrícula salió despedida. Minutos después, el sevillano abandonaba el lugar por su propio pie, lo que ha dado pie a distintas versiones sobre lo ocurrido.

La furgoneta Mercedes del torero completamente destrozada en la parte delantera, con el capó hundido y los airbags desplegados. (Foto: Look)

Cayetano Rivera aclara su versión del accidente

Este lunes por la mañana, el hijo de Paquirri ha pasado por el juzgado y ha sido puesto en libertad tras comparecer ante las autoridades. Con el país pendiente de su estado y del desarrollo del caso, el diestro ha decidido romper su silencio. Lo ha hecho en exclusiva para el programa vespertino El Tiempo Justo Magazine, presentado por Joaquín Prat, donde se han escuchado sus primeras palabras tras el aparatoso accidente que ha sacudido su presente personal y profesional. Según explicó Iván, reportero del programa que ha estado con él en persona, el torero “está enfadado por cómo se han contado las cosas” y quiere que se conozca su versión.

«No hay control, por tanto no hay positivo. No es verdad lo que han dicho los medios. Se sabrá la verdad porque habrá juicio», ha asegurado Cayetano Rivera, tajante. Además, subraya que no hubo fuga ni prueba de alcoholemia porque, sencillamente, no se le ofreció. El propio torero insistió en que «todos somos responsables de lo que hacemos, no de lo que cuentan», añadiendo con calma: «Sólo me subí a una rotonda y punto. Ni fui al hospital. No hay heridos ni daños a otros coches ni nada».

