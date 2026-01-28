Quique Sánchez Flores comienza este 2026 de la mejor manera: enamorado de la modelo Blanca Romero y ampliando su familia. Paty Sánchez Flores, su hija, acaba de anunciar que está embarazada y, por ende, el ex entrenador de fútbol se convertirá en abuelo por primera vez. Una noticia cuanto menos esperada por el clan Flores que, este año, sumará dos integrantes más a su gran equipo.

Quique Sánchez Flores será abuelo por primera vez

Pese a haber mantenido el anonimato durante prácticamente toda su juventud, su boda con el abogado deportivo Javier Millet marcó un antes y un después por el interés mediático que supuso. Su nombre cada vez está resonando con mayor fuerza en los medios y las redes y ahora, por su futura maternidad. Paty, la hija de Quique Sánchez Flores, ha aparecido en su perfil personal con la mejor de las noticias: su embarazo.

«Baby nº1 se está cocinando… y no podemos estar más felices», comienza diciendo la joven en sus redes sociales. A través de un carrete de imágenes en las que ha mostrado los primeros meses de embarazo o algunas citas al ginecólogo, Paty ha desvelado cómo se encuentra con la llegada de su primer hijo -que, por su relación de amistad con Alejandra Rubio, será íntimo de su pequeño Carlo Costanzia Jr.-: «La aventura más importante de nuestra vida acaba de empezar y qué felicidad poder compartirla con todas nuestras personas. No sabemos cómo será, solo esperamos mucha salud y energía, porque aquí le espera una tropa entera de tíos y tías con su futuro totalmente decidido… jajaja», ha escrito. Una publicación que se ha llenado de comentarios por parte de sus seguidores y que ha contado con la primera reacción pública de su marido: «El mejor fichaje del mercado de invierno». También la de su tía, Lolita Flores: «Ohhhh, enhorabuena familia».

Crece la familia Flores

Esta noticia se suma al baby boom que este 2026 protagoniza la familia Flores. Si ahora Paty Sánchez Flores ha anunciado que espera su primogénito, hace solo unos días trascendía a los medios que Lola Orellana -prima de Paty-, la hija de Rosario Flores, también iba a ser mamá por primera vez.

De hecho, hace solo unas horas, Rosario Flores no ha dudado en gritar a los cuatro vientos lo «emocionada que está» con la llegada de su primer nieto: «Yo creo que me voy a volver loca, eso me están diciendo, que me voy a volver loca y seguramente me volveré».

Rosario Flores habla por primera vez sobre el embarazo de Lola Orellana, su hija mayor. (Foto: Gtres)

Además, ha apuntado cómo cree que será como abuela: «Seré muy buena, estando mucho con mi niña, disfrutándola en todo momento, porque además cuando te viene a esta edad, los niños son como la alegría de la vida, disfrutas mucho más. Yo soy muy de niños, me encantan los niños y somos muy familiares».