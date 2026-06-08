Los zapatos de los años 80 que son tendencia este verano 2026: no te puedes quedar sin ellas

La moda es cíclica y cada temporada confirma que las tendencias del pasado siempre encuentran la forma de regresar. En los últimos años, las prendas inspiradas en décadas anteriores han recuperado protagonismo, pero ahora son los zapatos de los años 80 los que se posicionan como los grandes protagonistas del armario.

Desde las pasarelas internacionales hasta el street style, el calzado retro se ha convertido en una de las apuestas favoritas de quienes buscan combinar comodidad, elegancia y personalidad. La llegada de una nueva temporada trae consigo una fuerte influencia nostálgica que rescata diseños clásicos y los adapta a las necesidades actuales.

Vuelven los zapatos de los años 80

Bailarinas, mocasines, zapatos T-Bar y slingback son algunos de los modelos que marcaron tendencia durante los años 80 y que hoy vuelven renovados para complementar todo tipo de looks.

Según Besson Shoes «En 2026, nos esperan sorpresas deslumbrantes con diseños que combinan audacia y elegancia, colores que celebran la feminidad y estilos que reinventan nuestros clásicos favoritos».

Su versatilidad, estética atemporal y capacidad para elevar cualquier conjunto explican por qué estos zapatos se han convertido en una de las elecciones más populares entre las amantes de la moda.

¿Por qué vuelven los zapatos de los 80?

Ello responde a varios factores. Por un lado, existe una creciente fascinación por la moda vintage y las prendas con historia. Por otro, las firmas de lujo y las marcas de moda rápida han reinterpretado diseños icónicos de aquella década para adaptarlos a las tendencias contemporáneas.

Además, las redes sociales han impulsado la popularidad de los estilos retro, permitiendo que nuevas generaciones descubran piezas que antes solo pertenecían a los álbumes familiares o a las películas clásicas.

La búsqueda de looks originales y diferentes también ha contribuido al regreso de estos modelos. Entre las razones que explican su éxito destacan:

Aportan personalidad a cualquier outfit.

Son fáciles de combinar.

Mezclan elegancia y comodidad.

Funcionan tanto para looks casuales como formales.

Representan una alternativa a las tendencias más minimalistas.

Los zapatos de los años 80 que son tendencia este año

Bailarinas

Las bailarinas son uno de los grandes tesoros de la temporada. Este clásico inspirado en el calzado de ballet ofrece comodidad y sofisticación al mismo tiempo.

Características

Punta redonda o ligeramente cuadrada.

Diseño plano y cómodo.

Estética femenina y delicada.

Disponibles en colores neutros y metalizados.

Zapatos T-Bar

Los zapatos T-Bar se distinguen por la tira vertical que conecta el empeine con la correa del tobillo formando una «T». “Estos zapatos con tiras cruzadas nos transportan a un mundo de feminidad refinada. Sus tiras cuidadosamente entrelazadas crean un llamativo efecto gráfico en el pie”, asegura Besson Shoes.

Características

Diseño elegante y vintage.

Sujeción cómoda.

Ideales para ocasiones formales.

Aportan un toque refinado a cualquier look.

Zapatos Slingback

Los slingback son aquellos que dejan el talón descubierto y cuentan con una tira posterior.

Diseño sofisticado.

Tacón bajo o medio.

Perfectos para oficina y eventos.

Combinan con prendas clásicas y modernas.

Mocasines

Los mocasines siguen consolidándose como uno de los calzados más versátiles del momento.

Inspiración preppy.

Gran comodidad.

Aptos para uso diario.

Disponibles en cuero, charol y gamuza.

Zapatos Mary Jane

Este modelo icónico también vuelve con fuerza gracias a su estética romántica.

Características:

Correa sobre el empeine.

Aire retro y femenino.

Se llevan tanto con vestidos como con pantalones.

Zapatos de tacón ancho

Los tacones gruesos fueron una de las señas de identidad de los años 80 y hoy reaparecen como una opción cómoda y elegante.

Mayor estabilidad.

Estilo vintage.

Perfectos para jornadas largas.

Looks con zapatos de los años 80 para diferentes ocasiones

Look casual para el día a dia

Bailarinas negras.

Jeans rectos.

Camiseta blanca básica.

Blazer oversize.

Look de oficina

Mocasines de cuero.

Pantalón de vestir recto.

Camisa blanca.

Trench coat.

Look para una salida con amigas

Zapatos Mary Jane.

Falda midi.

Jersey ligero.

Bolso pequeño.

Look para una cita o cena especial

Slingback de tacón medio.

Vestido satinado.

Blazer estructurada.

Accesorios dorados.

Look para eventos y celebraciones

Zapatos T-Bar.

Vestido midi estampado.

Pendientes llamativos.

Clutch elegante.

Look urbano y moderno

Mocasines con plataforma.

Pantalones cargo.

Top ajustado.

Chaqueta de cuero.

La mezcla de estilos crea un resultado moderno con inspiración ochentera.

Consejos para llevar estos zapatos con estilo