Fiestas del 2 de mayo en Madrid 2026: fechas, dónde son, actos y qué se celebra

Esta es una semana especial en España, dado que el viernes es 1 de mayo así que se celebra el Día del Trabajador, festivo nacional que nos permitirá disfrutar de un puente de tres días, pero es que además el 2 de mayo la Comunidad de Madrid celebra su fiesta también, por lo que en el caso de los madrileños se trata de una doble jornada festiva, llena además de actividades y un programa que conmemora el levantamiento de 1808 contra las tropas francesas. A partir de ahí se desencadenó la Guerra de la Independencia, y ese episodio quedó ligado para siempre a la historia de la ciudad.

De este modo, las Fiestas del 2 de mayo ya tienen todo su programa y además de las recreaciones del levantamiento que se dan en varios puntos de la ciudad, la comunidad de Madrid cuenta también con conciertos, espectáculo de drones y actividades que no sólo se concentran en el próximo sábado, sino que días antes ya comienzan a celebrarse algunas cosas así que toma nota, porque entre el 30 de abril y el 3 de mayo se concentran la mayoría de propuestas, tanto en la capital como en otros municipios de la Comunidad y te lo explicamos todo sobre estas fiestas, a continuación.

Qué se celebra el 2 de mayo en Madrid

Las Fiestas del 2 de mayo en Madrid, conmemora el levantamiento ocurrido en 1808. La reacción de parte de la población madrileña frente a la ocupación francesa derivó en un enfrentamiento que terminó teniendo alcance nacional, algo que ha quedado muy asociado a las pinturas de Francisco de Goya, que retrató tanto el levantamiento como la represión posterior. No es lo único, pero sí una de las imágenes más reconocibles cuando se habla de ese momento.

A día de hoy, la conmemoración mantiene esa referencia histórica, aunque no se limita a eso. Se organizan recreaciones de los hechos, pero también se incorporan conciertos, folclore y otras actividades abiertas, que son las que acaban atrayendo a más gente.

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Cuándo son las fiestas del 2 de mayo

El día clave sigue siendo el 2 de mayo, pero en 2026 la programación se reparte en varios días. De este modo, las actividades comienzan el 30 de abril y se alargan hasta el 3 de mayo. En ese tramo se sitúan los eventos principales, aunque el sábado 2 es cuando se concentran los actos más vinculados a la parte histórica. El resto de jornadas se utilizan más para conciertos y actividades culturales. Además, la coincidencia con el festivo del 1 de mayo hace que haya más movimiento de lo habitual, sobre todo en Madrid capital.

Dónde son las fiestas del 2 de mayo

Las fiestas no se concentran en un único punto, sino que se reparten por diferentes espacios de Madrid y también por varios municipios de la Comunidad. Esto hace que el ambiente se note en distintas zonas, no sólo en el centro. Uno de los lugares principales es la Puerta del Sol, donde tienen lugar algunos de los actos más simbólicos, especialmente las recreaciones históricas. A partir de ahí, la programación se extiende a otros espacios clave.

La explanada de Puente del Rey es otro de los puntos más importantes, sobre todo por los conciertos y actividades que se celebran durante varios días. También destacan el Parque de Santander, el Centro Cultural Pilar Miró o la Plaza de Toros de Las Ventas.

Además, este año uno de los focos estará en el Parque de la Cuña Verde de Latina, donde se celebrará uno de los eventos más llamativos de todo el programa. A esto se suman las actividades en distintos municipios, que también forman parte de la celebración.

Programa 2 mayo Madrid: todos los actos y mejores eventos

El programa de las fiestas del 2 de mayo en Madrid 2026 es bastante completo y está bien distribuido por días. Uno de los escenarios principales vuelve a ser la explanada de Puente del Rey, donde se concentran muchos de los conciertos y actividades, aunque no es el único lugar por lo que repasamos ahora todos los días, con los actos más destacados y mejores eventos:

Jueves 30 de abril (Puente del Rey)

20:00 h: Concierto de Berkana y Los Seminuevos

21:30 h: Concierto de Lobos Negros

Viernes 1 de mayo (Puente del Rey)

12:30 h: Gala de Zarzuela con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM)

19:30 h: Concierto de Bely Basarte

21:30 h: Concierto de Judeline

Sábado 2 de mayo (día central)

12:00 h: Pasacalles de recreadores desde Banco de España hasta Puerta del Sol

13:00 h: Recreación del episodio “¡Que se los llevan!” en Puerta del Sol

12:00 h y 13:00 h: Actuaciones folclóricas en el Parque de Santander

17:00 h: Actuación de la Asociación de Coros y Danzas Francisco de Goya (Puente del Rey)

17:30 h: Actuación de Arrabel (Puente del Rey)

18:00 h: Recreación de la defensa del Parque de Monteleón (Puente del Rey)

18:30 h: Corrida goyesca en Las Ventas

19:30 h: Concierto de joseluis (Puente del Rey)

21:30 h: Concierto de Alcalá Norte (Puente del Rey)

22:00 h: Espectáculo “Madrid en el cielo” con 1.000 drones en el Parque de la Cuña Verde de Latina

Domingo 3 de mayo (Puente del Rey)

12:00 a 15:30 h: Encuentro Nacional de Folclore

19:30 h: Pasacalles de la Rondalla Santa Eulalia de Mos

Además, durante estos días también se celebran las Fiestas de las Mayas y los Mayos en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, con cantos tradicionales, romerías y actos populares que mantienen viva esta tradición.

A esto se suma el programa «Música en el aire» con conciertos simultáneos de bandas el 2 de mayo a las 12:00 h en varios municipios como Galapagar, Parla, Valdemoro o San Martín de Valdeiglesias, todos ellos con acceso libre hasta completar aforo.

En conjunto, las fiestas del 2 de mayo en Madrid combinan bastante bien historia, tradición y propuestas actuales. Una forma distinta de vivir la ciudad durante unos días en los que, más allá del festivo, hay mucho que ver y hacer.