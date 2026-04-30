Los españoles en riesgo de pobreza suben a 12,5 millones en 2025 pese al optimismo del Gobierno
Los españoles en riesgo de pobreza suben en 2025, según Eurostat, pese al incremento de la economía
Los españoles en riesgo de pobreza han aumentado a 12,5 millones en 2025, según los datos publicados este viernes por Eurostat. A cierre de 2024, la cifra de ciudadanos en riesgo de pobreza era de 12,45 millones. El porcentaje sobre la población ha descendido del 25,8% al 25,7%, pero España es el quinto país con la tasa más alta de Europa, por detrás de Bulgaria (29%), Grecia (27,5%), Rumanía (27,4%) y Lituania (26,3%).
En concreto, el 25,7% de la población española se encontraba en esta situación en 2025, frente al 20,9% de la media europea. Los porcentajes más bajos de pobreza se registraron en la República Checa (11,5%), Polonia (15%) y Eslovenia (15,5%).
En el caso de la población europea, un total de 92,7 millones de personas se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, 600.000 personas menos que en 2024.
Las mujeres, especialmente aquellas más jóvenes o con menores a cargo, registraron una tasa superior a la de los hombres (21,9% frente a 19,8%), mientras que entre los jóvenes de 18 y 24 años se registra el nivel más elevado de riesgo (26,3%), seguidos por los menores de 18 años (24,3%).
En cuanto al nivel de estudios, más de un tercio de las personas con menor formación estaban en riesgo (34,2%), frente a apenas un 10,3% entre quienes contaban con estudios superiores.
Las personas desempleadas constituyen el colectivo más vulnerable, con un 66,3% en riesgo de pobreza o exclusión social, seguidas por las personas inactivas (44,3%). En cambio, el riesgo se reduce considerablemente entre la población ocupada (10,9%) y jubilada (17,6%).
Los datos reflejan que en España el 11,2% de la población empleada está en pobreza, lo que supone la segunda tasa más elevada de la Unión Europea, por detrás de Bulgaria (11,5%).
Los hogares con hijos a cargo presentan una mayor exposición (22,1%) que aquellos formados por personas adultas (19,8%). En el caso de España, casi tres de cada diez personas en hogares con menores se encuentran en esta situación.
Según EAPN-ES, las transferencias sociales en España reducen la pobreza en un 23,2%, una cifra por debajo de la media europea del 33,2% en 2025 y de países como Bélgica (52,6%), Irlanda (51,5%), Polonia (38,9%), Francia (38,5%), Alemania (34,0%) o Italia (30,6%).
En relación con la población que soporta un gasto elevado en vivienda (más del 30% de sus ingresos), en España el 7,2% de la población tiene un gasto elevado en vivienda, algo menos que el 7,7% del total de UE. Esta proporción se eleva hasta el 28,3% de las personas en pobreza en España y el 29,1% de la UE.
Desde EAPN-ES, reclaman la adopción «urgente de medidas eficaces para combatir la pobreza estructural», que incluyan políticas fiscales redistributivas y soluciones en materia de vivienda. Asimismo, exigen una Estrategia Europea de Lucha contra la Pobreza «ambiciosa, integral y firmemente basada en el enfoque de derechos humanos».