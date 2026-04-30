Los españoles en riesgo de pobreza han aumentado a 12,5 millones en 2025, según los datos publicados este viernes por Eurostat. A cierre de 2024, la cifra de ciudadanos en riesgo de pobreza era de 12,45 millones. El porcentaje sobre la población ha descendido del 25,8% al 25,7%, pero España es el quinto país con la tasa más alta de Europa, por detrás de Bulgaria (29%), Grecia (27,5%), Rumanía (27,4%) y Lituania (26,3%).

En concreto, el 25,7% de la población española se encontraba en esta situación en 2025, frente al 20,9% de la media europea. Los porcentajes más bajos de pobreza se registraron en la República Checa (11,5%), Polonia (15%) y Eslovenia (15,5%).

En el caso de la población europea, un total de 92,7 millones de personas se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, 600.000 personas menos que en 2024.

Las mujeres, especialmente aquellas más jóvenes o con menores a cargo, registraron una tasa superior a la de los hombres (21,9% frente a 19,8%), mientras que entre los jóvenes de 18 y 24 años se registra el nivel más elevado de riesgo (26,3%), seguidos por los menores de 18 años (24,3%).

En cuanto al nivel de estudios, más de un tercio de las personas con menor formación estaban en riesgo (34,2%), frente a apenas un 10,3% entre quienes contaban con estudios superiores.

Las personas desempleadas constituyen el colectivo más vulnerable, con un 66,3% en riesgo de pobreza o exclusión social, seguidas por las personas inactivas (44,3%). En cambio, el riesgo se reduce considerablemente entre la población ocupada (10,9%) y jubilada (17,6%).

Los datos reflejan que en España el 11,2% de la población empleada está en pobreza, lo que supone la segunda tasa más elevada de la Unión Europea, por detrás de Bulgaria (11,5%).

Los hogares con hijos a cargo presentan una mayor exposición (22,1%) que aquellos formados por personas adultas (19,8%). En el caso de España, casi tres de cada diez personas en hogares con menores se encuentran en esta situación.

Según EAPN-ES, las transferencias sociales en España reducen la pobreza en un 23,2%, una cifra por debajo de la media europea del 33,2% en 2025 y de países como Bélgica (52,6%), Irlanda (51,5%), Polonia (38,9%), Francia (38,5%), Alemania (34,0%) o Italia (30,6%).

En relación con la población que soporta un gasto elevado en vivienda (más del 30% de sus ingresos), en España el 7,2% de la población tiene un gasto elevado en vivienda, algo menos que el 7,7% del total de UE. Esta proporción se eleva hasta el 28,3% de las personas en pobreza en España y el 29,1% de la UE.

Desde EAPN-ES, reclaman la adopción «urgente de medidas eficaces para combatir la pobreza estructural», que incluyan políticas fiscales redistributivas y soluciones en materia de vivienda. Asimismo, exigen una Estrategia Europea de Lucha contra la Pobreza «ambiciosa, integral y firmemente basada en el enfoque de derechos humanos».