Adiós a la ducha transparente: la nueva tendencia es más elegante y ofrece mayor privacidad para el baño

La cabina de ducha transparente está cediendo terreno en los baños modernos frente a una solución que puede ofrecer más privacidad. La mampara de la ducha ha sido durante muchos años la opción más demandada para separar la ducha del resto del baño.

Su estética limpia y minimalista la había consolidado como opción segura en reformas y remodelaciones en esa zona de la casa hasta que le ha empezado a reemplazar una nueva tendencia al combinar elegancia, privacidad y una mayor sensación de amplitud, sin tener que sacrificar el estilo.

La novedosa tendencia son los cristales tintados en la ducha, que cada vez van ganando más terreno en el diseño de interiores. Por fuera, conserva la elegancia del cristal clásico, pero ofrece una ventaja bastante significativa: no permite el acceso visual al interior, lo que genera mayor sensación de privacidad y, desde el exterior, se refleja la luz y limita la visibilidad hacia el interior.

Diferencias con una ducha transparente

La principal diferencia entre la cabina transparente clásica y la versión con cristales tintados reside en la privacidad. La ducha transparente ofrece visibilidad total, pero en cambio, la nueva solución crea una barrera visual más discreta y mantiene una sensación de amplitud para la persona de su interior gracias a su superficie reflectante.

Esta nueva tendencia también ofrece la posibilidad de renovar el espacio sin grandes reformas y ya se ha empezado a aplicar en muchos proyectos de interiores. Eso ha provocado que se afiance y se expanda a nivel internacional, influyendo en la percepción de las personas en cuanto al diseño de los baños para que también sea un espacio de confort y que sea estético para que no sea solo un espacio funcional.