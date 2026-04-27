Adiós al papel higiénico: cómo es la tendencia 2026 para reemplazarlo en el baño

Todos tenemos en casa elementos que consideremos imprescindibles en nuestra vida cotidiana, entre ellos el papel higiénico en el baño. Su origen se remonta al siglo II en la Antigua China de la mano de Cai Lun. Sin embargo, no fue hasta 1857 cuando Joseph Gayetty inventó el papel higiénico tal y como lo conocemos en Nueva York. Éste sufría hemorroides, y el papel de periódico que se utilizaba en la época era muy molesto, razón por la cual creó el conocido como «papel medicado Gayetty». Desde mediados del siglo XIX, empresas de todo el mundo empezaron a comercializar este utensilio.

Sin embargo, son cada vez más las voces que alertan sobre el uso del papel higiénico en el baño, tanto por razones medioambientales como de salud. En 2025, la doctora Trisha Pasricha, gastroenteróloga de la prestigiosa Escuela de Medicina de Harvard, en un vídeo publicado por The Washington Post, señaló que cada vez que lo utilizamos, podríamos estar dejando hasta 40.000 tipos diferentes de bacterias en las manos. Asimismo, el papel no elimina completamente los residuos fecales y, en la mayoría de casos, sólo los esparce. Esto puede provocar distintos problemas de salud, como irritaciones e infecciones.

Adiós al papel higiénico en el baño

Por otro lado, la doctora advierte además que no todos los tipos de papel son iguales. «Como gastroenteróloga, me preocupa que muchas personas utilicen papel de una sola capa en casa», señala. Este tipo de papel se rompe con facilidad y, por ende, apenas protege de las bacterias.

Sin embargo, incluso utilizando papel de mejor calidad, los riesgos no desaparecen.

Lo que parece una buena limpieza puede dejar residuos microscópicos que se transfieren con facilidad a las manos y, posteriormente, a objetos de uso diario como el móvil, la ropa, los pomos de las puertas o los alimentos. Una cadena de contaminación poco visible, pero con posibles efectos en la salud.

Desde el punto de vista medioambiental, cada año se consumen miles de millones de rollos de papel higiénico en todo el mundo, y la mayor parte acaba en vertederos, donde se descompone lentamente y libera gases de efecto invernadero; de hecho, un solo rollo puede tardar hasta una década en degradarse.

Además, su producción tiene un impacto ambiental considerable. La fabricación requiere grandes cantidades de madera, lo que favorece la deforestación, y utiliza productos químicos que pueden contaminar el agua y el suelo. A esto se suma un elevado consumo de agua y energía, y unas emisiones que, según diversos estudios, superan los 25 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.

Inodoros inteligentes

Ante los inconvenientes que presenta el papel higiénico, cada vez son más las personas que optan por instalar un inodoro inteligente en el baño. Su origen se encuentra en Japón, donde aparecieron las primeras versiones en la década de los 80. Actualmente, más del 90% de los hogares en el país asiático cuentan con un inodoro automatizado, pero en Occidente, al menos por ahora, no es tan habitual.

Un inodoro inteligente, también conocido como inodoro japonés, es un sanitario de última generación que incorpora tecnología avanzada. No solo cumple su función básica, sino que mejora la experiencia del usuario gracias a sistemas automatizados y tecnologías de última generación, como los sensores de movimiento, los asientos calefactados y el bidé incorporado, que mejoran notablemente su funcionalidad y comodidad.

Asimismo, los modelos más avanzados incluyen ajustes de temperatura del agua, sistemas de autolimpieza y cánulas de lavado con diferentes posiciones e incluso funciones de masaje. También incorporan elementos como iluminación LED, control remoto y secado con aire caliente. Todo ello contribuye a una experiencia más higiénica en comparación con un inodoro tradicional.

Aunque en sus inicios eran considerados un lujo, su uso se ha extendido considerablemente en todo el mundo. Cada vez más personas optan por este tipo de sanitarios por su diseño y tecnología. La autolimpieza es una de las características más valoradas, ya que desinfecta automáticamente el asiento y las cánulas tras cada uso, mejorando la higiene. El secado con aire caliente reduce o elimina la necesidad de papel higiénico, lo que supone una opción más sostenible. Además, algunos modelos incluyen control remoto, ideal para personas con movilidad reducida.

Ducha de mano

Quienes no quieran sustituir todo el inodoro por un modelo inteligente, existe una alternativa mucho más sencilla y económica: instalar una manguera higiénica o ducha de mano junto al sanitario. Este sistema permite una limpieza con agua más eficaz que el papel higiénico, mejorando la higiene personal sin necesidad de realizar grandes cambios en el baño. Su instalación suele ser rápida, ya que se conecta directamente a la toma de agua del inodoro, y no requiere grandes obras. Además, es una opción más sostenible, ya que reduce el consumo de papel. Por su practicidad y bajo coste, cada vez más personas optan por esta solución intermedia.