Ni bolsa de tela ni de papel: el truco de los panaderos expertos para conservar el pan en perfecto estado durante más tiempo

El truco de los panaderos expertos nos ayudará a conservar el pan en perfecto estado durante más tiempo. Este tipo de truco que hace unos años se usaba de forma sistemática, en estos tiempos en los que cada detalle cuenta. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. El pan vuelve lo que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días.

Es hora de saber lo que puede pasar con un pan que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días una excusa para conseguir que el pan esté perfecto. Podremos sumarnos a una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Esta forma de mantener el pan en perfectas condiciones nos cambiará la vida y lo hará de tal manera que podremos conseguir un plus de buenas sensaciones con este tipo de alimento de primera necesidad.

Ni de papel ni bolsa de tela

La bolsa de tela puede convertirse en parte de la historia. En estos años nos ha facilitado la vida y se ha convertido en un elemento con el que vamos a luchar, en unos días en los que cada detalle contará y lo hará de una forma diferente. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser esencial.

Una novedad plena que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Estas bolsas que se convertían en nuestro sello de identidad van a tener algunas novedades especiales en estos días en los que cada elemento contará de una manera diferente.

Esta bolsa de papel que acompaña el pan en algunos establecimientos tampoco es la manera más correcta de mantener este elemento en perfectas condiciones durante más tiempo. Es cuestión de ponerse manos a la obra con ello, de lo que podemos conseguir con una técnica infalible.

Los propios panaderos ya saben bien cómo hacer realidad este tipo de detalles que pueden cambiarlo todo por completo. Mantener el pan en perfectas condiciones es algo que vamos a conseguir de una forma que nos hará pensar en todo lo que tenemos por delante.

Conservar el pan en perfecto estado es posible con el truco de los panaderos

Los expertos en pan, aquellos que nos deleitan con una serie de propiedades esenciales para hacer realidad un bocado maravilloso. Todo es posible, con la llegada de un truco que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante y que nos atraparán para conservar mucho mejor este tipo de alimento básico en todas las mesas.

Los expertos de Levaduramadre nos explican que: «Pan de calidad: “si un pan es bueno, está elaborado con masa madre y de forma manual, siempre durará más que otro industrial preparado con impulsores químicos”, nos explica Moncho. “Las levaduras artificiales hacen que el pan gane mucho volumen y esa altura va en detrimento de su durabilidad ya que el pan se seca por evaporación. Cuanta mayor es la superficie de evaporación antes se secará y por tanto se pondrá duro mucho antes».

Siguiendo con la misma explicación: «“una vez que tenemos el pan en casa, lo mejor es colocarlo en una bolsa de tela, en una caja de madera o incluso en una bolsa de papel, de modo que el pan pueda respirar. Eso sí hay que mantenerlo fuera de la nevera y en un ambiente más o menos seco”.

Por si fuera poco también debemos tener en cuenta que existe la posibilidad de congelarlo con ciertos matices: «Pues unos sí y otros no. Volver a meter al congelador aquel que provienen de una masa anteriormente congelada haría que se rompiera la cadena del frío y se deteriorara el producto. No hay ningún problema sin embargo, por congelar el pan artesano una vez cocido en el horno tras haber fermentado el tiempo que le corresponde. Sí que es verdad que en el congelador sufre un deterioro y también se va secando, pero si se tienen precauciones para preservarlo de esa pérdida de humedad, no hay ningún problema”. “La mejor manera de meter el pan en el congelador es en una bolsa de plástico específica para tal fin y perfectamente cerrada. Conviene además cortar en porciones según el tamaño y la comida a la que se destinen. Si las vamos a tomar para desayunar por ejemplo, podemos cortarlas en rebanadas, pero si va a ser para una cena podemos cortarlas en trocitos”. Y Moncho añade que “para evitar que las rebanadas se peguen entre si y luego nos sea imposible sacar una sola, podemos poner pan de horno entre cada una de llas».