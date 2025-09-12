Real Sociedad – Real Madrid: horario, cuándo se juega y dónde ver por TV en directo el partido de Liga

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Real Sociedad - Real Madrid de la Liga Este apasionante Real Sociedad - Real Madrid corresponde a la jornada 4 y se jugará en el Reale Arena El Real Madrid tratará de seguir con su buen estado de forma y buscará continuar con el pleno de victorias

El Real Madrid regresa tras el parón de selecciones y lo hará disputando un partidazo contra la Real Sociedad en la jornada 4 de la Liga. El Reale Arena será testigo de este apasionante duelo entre dos clubes históricos de nuestro país donde ambos tendrán que darlo todo si se quieren llevar los tres puntos, ya que será un choque muy disputado. Xabi Alonso, que regresa a la que fue su casa, espera que los suyos consigan el triunfo para seguir con el pleno de victorias. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este encuentro.

Cuándo juega el Real Sociedad – Real Madrid: a qué hora es el partido de la Liga

El Real Madrid viaja a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad y jugar el partido que corresponde a la jornada 4 de la Liga. El cuadro dirigido por Xabi Alonso ha conseguido hasta el momento ganar los tres primeros encuentros del campeonato liguero y esperan seguir con el pleno de triunfos en el Reale Arena tras el parón de selecciones, pero son conscientes de que no será nada fácil y tendrán que sudar para imponerse a un conjunto donostiarra que no ha conseguido ganar en este inicio de campaña.

A qué hora ver el Real Sociedad – Real Madrid de Liga online en vivo gratis

La Liga ha programado este apasionante Real Sociedad – Real Madrid que corresponde a la jornada 4 del campeonato español para este sábado 13 de septiembre. El horario escogido por la patronal que preside Javier Tebas fue el de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa con ambas aficiones y que todo pueda arrancar de manera puntual en el Reale Arena.

Dónde y cómo ver el Real Sociedad – Real Madrid en directo el partido por TV online en streaming gratis

El medio de comunicación que se hizo con una parte de los derechos para retransmitir en nuestro país en exclusiva parte del campeonato liguero fue Movistar+, pero esta fecha tiene toda la jornada 4 al completo. Esto quiere decir que el Real Sociedad – Real Madrid de Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga. Hay que recordar que se trata de un canal de pago al que habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que ocurra entre estos dos equipos históricos en el Reale Arena.

Además, todos aquellos aficionados del conjunto de Concha Espina, del cuadro txuri-urdin y amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Sociedad – Real Madrid de la jornada 4 de la Liga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará su página web para acceder a ella mediante un ordenador.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra diariamente en la Liga, donde estaremos prestando especial atención a la actualidad del conjunto merengue. Desde una hora y media antes del inicio del Real Sociedad – Real Madrid de la jornada 4 de la Liga narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto. Cuando suene el pitido final publicaremos la crónica y las reacciones importantes que lleguen desde el Reale Arena.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Sociedad – Real Madrid

Hay que recordar que todos aquellos hinchas de estos dos equipos que no puedan ver en directo en streaming y en vivo online este Real Sociedad – Real Madrid de la jornada 4 de la Liga se podrá escuchar por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Reale Arena para contar el minuto a minuto de lo que suceda en este partidazo.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Real Sociedad – Real Madrid

El Reale Arena, que está ubicado en el barrio de Amara y conocido anteriormente como Anoeta, es el escenario donde se jugará este Real Sociedad – Real Madrid de la jornada 4 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1993 y tiene capacidad para recibir a algo más de 39.000 aficionados. Este recinto ha sido seleccionado como una de las sedes para acoger encuentros del Mundial de 2030 que se celebrará en nuestro país, Marruecos y Portugal.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó a Jesús Gil Manzano como el colegiado que imparta justicia en el Real Sociedad – Real Madrid que corresponde a la jornada 4 de la Liga. Jorge Figueroa Vázquez estará a los mandos del VAR analizando todas las polémicas que se le escapen a su compañero para, si es necesario, avisarle por el pinganillo y recomendarle que vaya a revisar las acciones al monitor que está situado en la banda del Reale Arena.