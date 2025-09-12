Alineación del Real Madrid contra la Real Sociedad: Brahim o Mastantuono, la duda de Xabi

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos en el Reale Arena de San Sebastián contra la Real Sociedad tendrá como gran novedad la presencia de las primeras rotaciones en el once inicial. Xabi Alonso empezará a mover el equipo, ya que la próxima semana entra en escena la Champions con el debut de los madridistas contra el Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu.

Courtois será el portero del Real Madrid en la alineación de los blancos contra la Real Sociedad. En defensa, en el lateral derecho jugará Trent Alexander-Arnold, que no ha acudido con Inglaterra en este parón de selecciones. En el costado izquierdo formará Álvaro Carreras, intocable por el momento, mientras que la pareja de centrales será la compuesta por Huijsen y Militao.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en la medular poniendo orden, mientras que por delante jugarán Valverde y Arda Güler. En la delantera es donde aparecen las dudas. Por la derecha, Xabi Alonso se tendrá que decantar entre Franco Mastantuono y Brahim, mientras que por la izquierda Vinicius parte con ventaja respecto a Rodrygo. El que no se toca es Mbappé, que será la principal referencia ofensiva del equipo.

A mantener el pleno

El Real Madrid llega a este encuentro con el objetivo de mantener el pleno de victorias logrado hasta el momento en la Liga. Los blancos superaron a Osasuna, Oviedo y Mallorca en los tres primeros partidos del campeonato, mientras que ahora esperan seguir sumando de tres en tres en la competición doméstica.

Por otro lado, el conjunto vasco, tras haber empatado dos encuentros y haber perdido contra el Oviedo, recién ascendido, necesita sumar de tres en tres cuanto antes para empezar a levantar el vuelo. Una victoria contra el Real Madrid supondría un impulso importante para los donostiarras.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro contra la Real Sociedad de la jornada 4 de Liga: Courtois; Trent, Huijsen, Militao, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius, Mbappé.