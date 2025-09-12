Turno para Vinicius

Es la hora de volver. O, por lo menos, ese es el deseo del Real Madrid, que espera que Vinicius Junior recupere su mejor nivel. El último encuentro contra el Mallorca estuvo lleno de brotes verdes y ahora, tras 10 días trabajando en Valdebebas al no acudir con Brasil a los dos últimos compromisos, el deseo es que se haya puesto a punto físicamente y vuelva a ser ese jugador que marca la diferencia.

Vinicius apunta a ser titular contra la Real Sociedad en el Reale Arena. El brasileño ocupará el costado izquierdo del ataque madridista, su costado y donde se siente cómodo. Contra el Mallorca hizo su segundo gol de la temporada, junto al que marcó contra el Oviedo, en un partido en el que fue suplente y, cuando saltó al terreno de juego, marcó la diferencia con una asistencia a Mbappé y un gol.

Estos días en Valdebebas le han servido a Vinicius para recuperar la sonrisa, volver a estar feliz y convencido de que puede regresar a su mejor estado de forma. Ese que nunca llegó a mostrar el curso pasado y que ahora, de la mano de Xabi Alonso, tratará de volver a encontrar.

Más trabajo

Más sacrificio, más trabajo, más kilómetros y un mayor rendimiento defensivo. Ese es el plan que Xabi Alonso ha diseñado para Vinicius y que viene aplicando en las últimas semanas en Valdebebas. El reto del donostiarra es que el brasileño siga corriendo hacia adelante, pero también que mire con más frecuencia hacia atrás. El objetivo es que aumente su carga física, ya que actualmente recorre menos de 10 kilómetros por partido. La meta es clara: subir esa cifra.

El plan de Xabi Alonso con Vinicius también conlleva un cambio de rol para el jugador. A más kilómetros, mayor desgaste y, en consecuencia, la necesidad de descansar más. ¿Significa esto que Vini va a ser menos importante? La respuesta es rotunda: no. Seguirá siendo una pieza capital en el esquema del donostiarra, aunque deberá acostumbrarse a tener más descansos. Lo ocurrido en Oviedo, en la segunda jornada de Liga, será algo cada vez más habitual.

La idea de Xabi Alonso con Vinicius siempre ha sido la misma: que el brasileño muestre un compromiso defensivo mucho mayor que en etapas anteriores. El único jugador del Real Madrid con licencia para no replegar hasta su propio campo es Mbappé, aunque eso no significa que se desentienda de defender, ya que su presencia resulta clave para iniciar la presión. El resto del equipo debe bajar cuando haga falta, y Vini ya no está exento de esa obligación.