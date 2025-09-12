Marcos López analiza el plan de Vinicius

Marcos López analiza en OKDIARIO, en su sección de Okscouting, el plan de Vinicius. El delantero brasileño ha aprovechado que no ha ido con su selección en este parón para descansar y entrenar, con la intención de fortalecer esas áreas de mejora que necesita para ser un sprinter. Apenas había tenido tiempo de descanso tras el Mundial de Clubes y la no convocatoria de Ancelotti con Brasil le ha venido bien para poder recuperar su mejor forma.