Convocatoria del Real Madrid contra la Real Sociedad: Rüdiger no viaja a San Sebastián

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra la Real Sociedad tiene una gran novedad respecto a la última lista que ofreció Xabi Alonso en la previa del duelo contra el Mallorca, antes del parón de selecciones, ya que Rüdiger es baja de última hora. Además, el donostiarra sigue contando con las cuatro mismas bajas que ha tenido durante todo el curso, ya que no podrá contar con Camavinga, Bellingham, Mendy y Endrick.

Jude Bellingham y Eduardo Camavinga siguen avanzando en su recuperación y esta semana han cubierto una fase con el grupo antes de pasar a trabajar específicamente, aunque aún no hay fecha para su regreso total a los entrenamientos colectivos. Endrick también volverá pronto, mientras que Mendy deberá seguir esperando.

A mantener el pleno

El Real Madrid llega a este encuentro con el objetivo de mantener el pleno de victorias logrado hasta el momento en la Liga. Los blancos superaron a Osasuna, Oviedo y Mallorca en los tres primeros partidos del campeonato, mientras que ahora esperan seguir sumando de tres en tres en la competición doméstica.

Por otro lado, el conjunto vasco, tras haber empatado dos encuentros y haber perdido contra el Oviedo, recién ascendido, necesita sumar de tres en tres cuanto antes para empezar a levantar el vuelo. Una victoria contra el Real Madrid supondría un impulso importante para los donostiarras.

«La visita a Anoeta siempre es exigente y contra un buen rival. Todos han venido bien, ninguno lesionado ni tocado y esperamos que entrenen todos. De cara a mañana, con ganas de volver a jugar después del parón. Estamos con buenas garantías de poder afrontar el siguiente. Vienen partidos cada tres días y necesitamos a todos en la misma dirección», aseguró Xabi en la previa.

«Queremos tener éxito. Queremos gestionar bien el equipo con las calidades futbolísticas y humanas. Que todos se sientan en el barco. Ahora empezamos en bloques muy exigentes con partidos cada tres días hasta el siguiente parón y necesitamos ir todos en la misma dirección», añadió.

Convocatoria del Real Madrid