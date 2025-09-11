Enigma Mendy

El 26 de abril de 2025 Mendy se rompía. En la final de la Copa del Rey que se celebró en el estadio Olímpico de La Cartuja y midió al Real Madrid y Barcelona, el francés se rompía a los 10 minutos. Días después, se confirmaba que sufría una rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho. Una dolencia que le iba a tener entre 10 y 12 semanas apartado de los terrenos de juego, por lo que le dejaba de manera automática sin Mundial de Clubes.

Desde esa lesión, han pasado tres meses y 10 días. Es decir, ya se han superado las 12 semanas previstas y, lo más preocupante, es que Mendy sigue al margen de sus compañeros, entrenando en solitario y sin fecha de regreso. Nadie en Valdebebas se atreve a asegurar cuándo volverá, ya no a jugar, sino por lo menos a comenzar a trabajar junto a sus compañeros. La situación es delicada para el jugador y preocupa en la entidad madridista.

Y es que, si bien es cierto que el lateral izquierdo está perfectamente cubierto con la presencia de Álvaro Carreras, titular indiscutible, y Fran García, aunque el de Bolaños de Calatrava todavía no ha jugado ni un minuto este curso, Mendy es un futbolista que, una vez esté recuperado, contará para Xabi Alonso. Su situación en la plantilla es complicada, pero el donostiarra tiene claro que contará con todos los efectivos que tiene a su disposición.

En el Real Madrid nadie pone fecha de regreso para un Mendy que sigue trabajando en su día a día en Valdebebas en su recuperación. Trota por los campos 1 y 2 de la ciudad deportiva madridista, pero siempre al margen de unos compañeros con los que hace demasiado tiempo que no trabaja junto al galo. No obstante, lo que tienen claro es que hasta que no esté totalmente recuperado, nadie le forzará lo más mínimo. Ni es necesario ni procedente.

El Real Madrid le invitó a salir

Mendy finaliza contrato el 30 de junio de 2027 y su intención, en estos momentos, es cumplirlo. El Real Madrid este verano le ha puesto todas las facilidades del mundo para que se marchara, pero el francés siempre ha tenido claro que no lo iba a hacer, puesto que su deseo es seguir en el conjunto blanco, a pesar de que es plenamente consciente de que no va a tener minutos de calidad salvo giro radical de los acontecimientos.