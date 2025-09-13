Así fue el homenaje de la Real Sociedad a Toshack con Xabi Alonso como protagonista

El ex entrenador de la Real Sociedad y del Real Madrid, John Benjamin Toshack, recibió, en los prolegómenos del encuentro que midió a los guipuzcoanos con los madrileños en el Reale Arena de San Sebastián, la insignia de oro y brillantes del club txuri-urdin.

El ex entrenador saltó al terreno de juego acompañado de Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, en medio de una gran ovación. Sentado y con ambos equipos aplaudiendo a su espalda, junto a la Copa del Rey que conquistó como técnico del conjunto vasco, recibió el reconocimiento. Tras ese momento, se acercó Xabi Alonso, actual entrenador del Real Madrid, quien abrazó al que fuera su técnico en su etapa como jugador donostiarra.

Toshack es el segundo entrenador con más partidos en la historia de la Real Sociedad (386), con la que ganó el título de la Copa del Rey de 1987, y recibirá el reconocimiento de la familia realista cuando este próximo domingo se cumplan 40 años de su debut en el banquillo txuri-urdin.