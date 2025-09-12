El CTA designa a Jesús Gil para pitar al Real Madrid contra la Real Sociedad

Jesús Gil Manzano será el encargado de dirigir el Real Sociedad-Real Madrid. El Comité Técnico de Árbitros ha dado a conocer los árbitros que pitarán los partidos de este sábado 13 de septiembre en la jornada cuatro de Primera División. Los blancos se reencontrarán con el colegiado extremeño, el mismo que anuló el gol a Bellingham en Mestalla y el que pitó los tres penaltis en contra del cuadro madridista en el coliseo valencianista. En el VAR estará Jorge Figueroa Vázquez.